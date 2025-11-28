Роша объяснил драку с Бабичем и неприличный жест Соболева

— Тебя называют одним из самых жестких и бесстрашных защитников. Согласен?
— Никакого бесстрашия. Просто перед матчем я всегда переключаюсь: вышел на поле — значит, отдаешь всего себя! Пропустить гол для защитника — это катастрофа. Воля к победе плюс немного темперамента — вот и весь секрет.
— Самый нервный эпизод за три года в России?
— Было два момента. Первое — история с Соболевым: он показал непристойный жест, я просто указал арбитру, чтобы проверили на видеоповторе, а в итоге удалили меня. Потом меня оправдали, так что все нормально. Еще была стычка с Бабичем — он схватил меня за шею, я подумал: «Сейчас полетят кулаки», инстинктивно защитился. Мое удаление было справедливым, но и Бабича стоило наказать.
Соболев и Роша получили красные карточки в матче 28-го тура РПЛ-2022/23 между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) за демонстрацию оскорбительного жеста. Позднее КДК РФС признал несправедливым удаление защитника армейцев и отменил красную карточку, а Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.
В матче «Спартак» — ЦСКА (2:0), который прошел в 14-м туре РПЛ-2024/25, у Роши произошла стычка с защитником красно-белых Срджаном Бабичем. Бразилец и пытавшийся разнять драку футболист «Спартака» Руслан Литвинов получили красные карточки. Рошу дисквалифицировали на 3 матча, а Литвинова — на 2 игры.
Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года, 12 августа 2025 года стало известно о переходе бразильца в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.