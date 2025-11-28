Виллиан Роша: «Чемпионаты Бразилии, России и ОАЭ примерно одного уровня»

— Удивило — громко сказано, но стиль игры здесь действительно другой. Если сравнивать с Англией или Италией — вообще небо и земля. У каждой страны своя футбольная ДНК, ритм, акценты. Приехал — нужно быстро перестроиться и вписаться. Мне это удалось, и, честно говоря, местный футбол мне по душе. Играется легко и приятно.