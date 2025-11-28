Виллиан Роша: «Чемпионаты Бразилии, России и ОАЭ примерно одного уровня»

— Что больше всего удивило тебя в эмиратском футболе?
— Удивило — громко сказано, но стиль игры здесь действительно другой. Если сравнивать с Англией или Италией — вообще небо и земля. У каждой страны своя футбольная ДНК, ритм, акценты. Приехал — нужно быстро перестроиться и вписаться. Мне это удалось, и, честно говоря, местный футбол мне по душе. Играется легко и приятно.
— Просил ли ты руководство «Аль-Джазиры» подписать кого-то из бывших партнеров по ЦСКА, например Мойзеса или других ребят?
— Нет, это не моя работа. Я приехал сюда играть, выкладываться на поле и помогать команде. Кого подписывать — решает клуб, тренерский штаб и спортивный директор. Мне это даже в голову не приходило.
Если вдруг спросят напрямую: «Виллиан, что думаешь про этого парня?» — конечно, честно скажу свое мнение. А сам лоббировать или предлагать — нет, я в такие вещи не лезу.
— Ты играл в Бразилии, Португалии, России, ОАЭ. Какой чемпионат самый сложный?
— Бразилия, Россия и ОАЭ — примерно одного уровня. Везде много команд, которые реально могут стать чемпионами. В Португалии проще: почти всегда все решают три клуба — «Бенфика», «Спортинг» и «Порту».
Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года, 12 августа 2025 года стало известно о переходе бразильца в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.