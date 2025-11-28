Роша назвал Кордобу неприятным нападающим: «Все 90 минут толкает тебя в спину. Настоящая машина»

Для сравнения, Кассьерра — тоже очень опасен, но он чаще отходил в глубину, больше участвовал в комбинациях, а не висел на тебе всю игру. А вот Кордоба — это именно тот, кто все 90 минут толкает тебя в спину: локтями, корпусом. С ним было очень сложно.