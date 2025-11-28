Роша назвал Кордобу неприятным нападающим: «Все 90 минут толкает тебя в спину. Настоящая машина»

— Самый сложный соперник в РПЛ для тебя — это…
— По накалу — «Спартак». Но тяжелее всего было играть с «Краснодаром». И персонально — против Джона Кордобы. Черт возьми, какой он мощный и в спортивном смысле неприятный! Постоянно держал в напряжении, настоящая машина. У нас с ним было шикарное противостояние, очень уважал его как игрока.
Для сравнения, Кассьерра — тоже очень опасен, но он чаще отходил в глубину, больше участвовал в комбинациях, а не висел на тебе всю игру. А вот Кордоба — это именно тот, кто все 90 минут толкает тебя в спину: локтями, корпусом. С ним было очень сложно.
— Провоцировали друг друга?
— Нет, у нас всегда было полное уважение. Никаких грязных стычек. Иногда я его цеплял, подножку ставил — чисто по игре. Он подходил и спокойно говорил: «Эй, брат, аккуратнее, поранишь». Я: «Извини, случайно вышло». Через пять минут снова иду в него жестко (смеется). Все в рамках футбола, здоровая мужская борьба. Никакой злобы, только уважение. Классный парень и великий форвард.
Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года, 12 августа 2025 года стало известно о переходе бразильца в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.