Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.05
П2
3.25
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.90
П2
2.31
Футбол. Италия
22:45
Комо
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.96
П2
5.30
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Ренн
П1
X
П2
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.95
П2
3.91
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Утрехт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
4
:
Зальцбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
ФКСБ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Лион
6
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
2
:
Самсунспор
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
0
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
0
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2

Чемпион России в составе «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию

Супруга 59-летнего Мухсина Мухамадиева, который ранее перенес несколько инсультов, сообщила, что муж с 15 ноября находится в больнице, его состояние тяжелое.

Источник: ТАСС

Чемпион России 1994 года в составе «Спартака» Мухсин Мухамадиев с 15 ноября находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщила его жена Мохира Мухамадиева.

«15 ноября Мухсин попал в реанимацию, до сих пор находится там, состояние тяжелое», — сказала она.

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится на лечении в одной из московских клиник. В начале сентября его выписали из больницы.

Бывшему футболисту 59 лет, он провел по матчу за сборные России и Таджикистана, а на клубном уровне выступал, помимо «Спартака», в московских «Локомотиве» и «Торпедо», тульском «Арсенале» и других командах.

Мухамадиев после завершения игровой карьеры был спортивным директором чемпионского «Рубина», возглавлял сборную Таджикистана, «Истиклол» и другие команды.