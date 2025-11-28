Ричмонд
Ролан Гусев о результатах «Динамо»: «Как я могу себя оценить, если я в роли пожарника?»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев объяснил «СЭ» свои слова о необходимости исправления результатов и игры бело-голубых.

Источник: Спорт-Экспресс

— Вы сказали, что вам сейчас приходится исправлять. Из этих слов исходит ощущение, что до вас набедокурили.

— Да нет. Может быть, я не так выразился. Не имел в виду ситуацию в Кубке, там она была хорошая, и слава богу, что у нас была фора в два мяча. Я имел в виду исправление игровых моментов. Если команда на десятом месте, надо продолжать в том же духе? Если команда на десятом месте, убирают тренера и ставят другого — наверное, руководство дает посыл, что надо ситуацию исправлять.

— Ваш посыл, что вам хочется попробовать с этим «Динамо», но с чистого листа?

— Конечно, хотелось бы. Тогда и можно будет оценить работу. Либо ты тренер, либо нет. Я и сам себя не могу оценить. Как я могу себя оценить, если я в роли пожарника?

Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина, который 17 ноября объявил, что покидает команду. Карпин тренировал бело-голубых с июня 2025 года.

После ухода Карпина «Динамо» провело два матча под руководством Гусева: против махачкалинского «Динамо» (3:0) в 16-м туре РПЛ и против «Зенита» (0:1) в ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

После 16 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице с 20 очками. Также команда вышла в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, победив «Зенит» со счетом 3:2 по сумме двух встреч.

«Динамо» выбило «Зенит» в Путь регионов. Бело-голубые вышли на «Спартак».

