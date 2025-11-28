Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.05
П2
3.22
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.91
П2
2.29
Футбол. Италия
22:45
Комо
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.85
П2
5.01
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Ренн
П1
X
П2
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.95
П2
3.91
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2

Роман Ротенберг назвал условия, при которых его брат Борис сможет сделать «Локомотив» чемпионом

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение своего брата Бориса Ротенберга генеральным директором «Локомотива».

Источник: Спорт-Экспресс

«Хочу только пожелать ему удачи. Это огромная ответственность. Чемпионство? Это командная работа. Нужно, чтобы каждый был единомышленником: журналисты, тренеры, медицинский персонал, болельщики, руководство, акционеры — когда все работают в унисон, команда побеждает», — сказал Ротенберг «СЭ».

12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.

С 2022 года Ротенберг работал в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента молодежного футбола.

После 16 туров чемпионата России-2025/26 «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. Железнодорожники отстают от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.