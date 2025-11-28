Роман Ротенберг назвал условия, при которых его брат Борис сможет сделать «Локомотив» чемпионом

«Хочу только пожелать ему удачи. Это огромная ответственность. Чемпионство? Это командная работа. Нужно, чтобы каждый был единомышленником: журналисты, тренеры, медицинский персонал, болельщики, руководство, акционеры — когда все работают в унисон, команда побеждает», — сказал Ротенберг «СЭ».
12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.
С 2022 года Ротенберг работал в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента молодежного футбола.
После 16 туров чемпионата России-2025/26 «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. Железнодорожники отстают от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.