Думбия: «Если бы была возможность, исправил бы большую ошибку — уход из ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» рассказал, что изменил бы в своей карьере.

Источник: Спорт-Экспресс

— Вы бы изменили что-то в своей карьере?

— Если бы была возможность, то я исправил бы одну свою большую ошибку — не уходил бы из ЦСКА в «Рому» зимой 2015 года. Потому что трансферы по ходу сезона очень трудно совершать. Нужно было дождаться лета и только тогда думать о переезде в топ-чемпионат Европы. Это та ошибка, которую я хотел бы исправить, вернувшись в январь 2015 года.

Думбия выступал за ЦСКА с июля 2010 года по январь 2015 года, после чего перешел в «Рому». Впоследствии ивуариец играл за армейцев на правах аренды из итальянского клуба с августа по декабрь 2015 года.

Права на Думбия принадлежали «Роме» с января 2015 года по январь 2018 года, при этом форвард провел большую часть времени в арендах. Помимо ЦСКА, его арендовали «Ньюкасл», «Базель» и лиссабонский «Спортинг».

Думбия провел за «Рому» 14 матчей и забил 2 гола.