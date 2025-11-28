Талалаев: «Сейчас “Спартак” уже не та грозная сила для нас»

«Сейчас “Спартак” уже не та грозная сила для нас. Да, команда неплохо играет, но и мы не лыком шиты. Остался посмотреть вживую матч “Спартака” с “Локомотивом”, но лучше бы не оставался… Начало второго тайма впечатлило, даже неплохо играющий “Локомотив” просел. Видно, что команда объединилась вокруг тренера, русские футболисты его поддерживают», — цитирует Талалаева matchtv.ru.