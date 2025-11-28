Талалаев: «Сейчас “Спартак” уже не та грозная сила для нас»

«Сейчас “Спартак” уже не та грозная сила для нас. Да, команда неплохо играет, но и мы не лыком шиты. Остался посмотреть вживую матч “Спартака” с “Локомотивом”, но лучше бы не оставался… Начало второго тайма впечатлило, даже неплохо играющий “Локомотив” просел. Видно, что команда объединилась вокруг тренера, русские футболисты его поддерживают», — цитирует Талалаева matchtv.ru.
Калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ — у команды 29 очков после 16 матчей. «Спартак» (28 очков после 16 игр) расположился на шестом месте.
«Балтика» примет «Спартак» 29 ноября. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.Читать дальше