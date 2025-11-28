Ричмонд
Талалаев: «Сейчас “Спартак” уже не та грозная сила для нас»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас “Спартак” уже не та грозная сила для нас. Да, команда неплохо играет, но и мы не лыком шиты. Остался посмотреть вживую матч “Спартака” с “Локомотивом”, но лучше бы не оставался… Начало второго тайма впечатлило, даже неплохо играющий “Локомотив” просел. Видно, что команда объединилась вокруг тренера, русские футболисты его поддерживают», — цитирует Талалаева matchtv.ru.

Калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ — у команды 29 очков после 16 матчей. «Спартак» (28 очков после 16 игр) расположился на шестом месте.

«Балтика» примет «Спартак» 29 ноября. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

