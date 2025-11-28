Думбия: «Мне всегда было приятно забить “Спартаку”. Знал, что в этот клуб никогда не перейду»

— Насколько для вас были принципиальны матчи со «Спартаком»?
— Все знали, что это главное дерби страны. Самый принципиальный соперник. И мне всегда было приятно забить «Спартаку». И я, конечно, знал, что в этот клуб никогда не перейду.
— Недавно Секу Олисе вспоминал, как болельщики красно-белых назвали вас обезьяной.
— Я ментально был к этому готов. Они могли меня так оскорблять, но я на это не реагировал. Зато мне было намного приятнее забивать «Спартаку». Я доказывал все на поле — сначала забивал, а потом танцевал.
Думбия выступал за ЦСКА с июня 2010 по январь 2015 года, после чего перешел в «Рому». Впоследствии форвард играл за армейцев на правах аренды из итальянского клуба с августа по декабрь 2015 года.
Ивуариец провел за армейцев 150 матчей, забил 95 мячей и отдал 36 голевых передач. За время выступлений в ЦСКА форвард принял участие в 9 играх против «Спартака», в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.