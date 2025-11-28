Ричмонд
Думбия — о тратах в Москве: «Один раз за вечер потратил 28 тысяч евро в Louis Vuitton»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» рассказал, сколько тратил денег во время проживания в Москве.

Источник: Спорт-Экспресс

— Сейчас популярен вопрос о тратах футболистов. Сколько вы могли потратить за месяц в Москве?

— Точно не помню, сколько в месяц я тратил денег. Но один раз за вечер потратил 28 тысяч евро в Louis Vuitton. Я хотел сделать себе приятное, купил одежду и обувь.

— Сколько?! У нас некоторые футболисты говорят, что готовы прожить месяц на 35 тысяч рублей.

— Это их выбор. Я хотел себе сделать приятное, поэтому купил вещей на такую большую сумму денег.

Думбия выступал за ЦСКА с июня 2010 года по январь 2015 года, после чего перешел в «Рому». Впоследствии форвард играл за армейцев на правах аренды из итальянского клуба с августа по декабрь 2015 года.

Ивуариец провел за армейцев 150 матчей, забил 95 мячей и отдал 36 голевых передач.