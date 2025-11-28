Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.05
П2
3.22
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.95
П2
2.27
Футбол. Италия
22:45
Комо
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.83
П2
5.05
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Ренн
П1
X
П2
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.96
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2

Экс-капитан «Спартака» признался в воровстве в детстве

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как в детстве воровал уголь, передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Мы жили небогато, была печка. Недалеко привозили уголь по железной дороге. Я спокойно брал саночки, варежки и туда. У меня была припрятана лопатка, мешочек. И на зиму затаривал уголь», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.