Лещенко считает, что «Динамо» в сезоне-2025/26 РПЛ будет в топ-6

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» по итогам нынешнего сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) должно быть в первой шестерке. Такое мнение в интервью ТАСС высказал певец, народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко.
После 16 матчей «Динамо» с 20 очками занимает девятое место.
«Я не доживу до этого (до чемпионства “Динамо” — прим. ТАСС), трудно сказать, но во всяком случае в этом году, я думаю, мы должны быть в шестерке. Я даже так предполагаю, что это будет шестое место, наверное. А в следующем году мы будем рассчитывать, 100 процентов, на призовое место, — сказал Лещенко. — Потому что коллектив хороший, технически оснащен, физически крепкий, хорошего уровня. Игроков просто надо объединить и придумать, в какой футбол они будут играть».
Лещенко надеется, что «Динамо» станет чемпионом. «Абсолютно [надеюсь]», — отметил он.