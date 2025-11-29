Лещенко считает, что «Динамо» в сезоне-2025/26 РПЛ будет в топ-6

«Я не доживу до этого (до чемпионства “Динамо” — прим. ТАСС), трудно сказать, но во всяком случае в этом году, я думаю, мы должны быть в шестерке. Я даже так предполагаю, что это будет шестое место, наверное. А в следующем году мы будем рассчитывать, 100 процентов, на призовое место, — сказал Лещенко. — Потому что коллектив хороший, технически оснащен, физически крепкий, хорошего уровня. Игроков просто надо объединить и придумать, в какой футбол они будут играть».