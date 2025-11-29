Лещенко считает, что «Динамо» в сезоне-2025/26 РПЛ будет в топ-6

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Акрон
0
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.57
П2
4.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Волга
0
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
6.70
X
3.80
П2
1.64
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
0
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.93
П2
2.55
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
3.55
П2
1.45
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.50
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
6.98
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.00
П2
4.50
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.14
П2
2.90
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.50
П2
31.00
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.27
П2
4.38
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.99
П2
5.44
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.84
П2
2.97
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.77
П2
7.19
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.71
П2
11.25
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.37
П2
2.38
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
13.00
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.82
П2
1.62
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.35
П2
2.36
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.42
П2
12.00
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.34
П2
2.64
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.41
П2
2.20
Футбол. Франция
21:00
Париж
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.79
П2
4.27
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.91
П2
5.50
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.40
П2
3.33
Футбол. Испания
23:00
Атлетико
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.20
П2
14.00
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.21
П2
5.61

Лещенко считает, что «Динамо» в сезоне-2025/26 РПЛ будет в топ-6

Сейчас команда занимает девятое место.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» по итогам нынешнего сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) должно быть в первой шестерке. Такое мнение в интервью ТАСС высказал певец, народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко.

После 16 матчей «Динамо» с 20 очками занимает девятое место.

«Я не доживу до этого (до чемпионства “Динамо” — прим. ТАСС), трудно сказать, но во всяком случае в этом году, я думаю, мы должны быть в шестерке. Я даже так предполагаю, что это будет шестое место, наверное. А в следующем году мы будем рассчитывать, 100 процентов, на призовое место, — сказал Лещенко. — Потому что коллектив хороший, технически оснащен, физически крепкий, хорошего уровня. Игроков просто надо объединить и придумать, в какой футбол они будут играть».

Лещенко надеется, что «Динамо» станет чемпионом. «Абсолютно [надеюсь]», — отметил он.

Футбол. Премьер-лига
30.11
Ахмат
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.55
П2
2.44