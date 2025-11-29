РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Спартак» — ЦСКА

ЦСКА обратился в ЭСК по двум эпизодам. Первый — неназначенный на 5-й минуте пенальти в ворота «Спартака» за фол Александра Максименко на Даниле Круговом. Второй — в ЦСКА считали, что на 43-й минуте после подачи с углового в ходе борьбы в штрафной игрок «Спартака» Игорь Дмитриев нарушил правила в отношении Игоря Акинфеева, выставляя руку и блокируя вратаря.