РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Спартак» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала два спорных решения арбитра Сергея Карасева в матче 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Об этом сообщается на сайте РФС.
Встреча состоялась 22 ноября и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака».
ЦСКА обратился в ЭСК по двум эпизодам. Первый — неназначенный на 5-й минуте пенальти в ворота «Спартака» за фол Александра Максименко на Даниле Круговом. Второй — в ЦСКА считали, что на 43-й минуте после подачи с углового в ходе борьбы в штрафной игрок «Спартака» Игорь Дмитриев нарушил правила в отношении Игоря Акинфеева, выставляя руку и блокируя вратаря.
ЭСК единогласно поддержала оба этих решения Карасева. Комиссия постановила, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака», а также правильно засчитал взятие ворот ЦСКА.
«Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками расположился на второй строчке.
В следующем туре «Спартак» 29 ноября в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», ЦСКА в тот же день примет «Оренбург».
Вадим Романов
Фабио Челестини
Игорь Дмитриев
(Эсекиэль Барко)
43′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
68′
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
9
Манфред Угальде
78′
90′
91
Антон Заболотный
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
63′
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
58′
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
5
Родриго Вильягра
65′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
12′
20
Матия Попович
77′
9
Алеррандро
17
Кирилл Глебов
77′
37
Энрике Кармо
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти