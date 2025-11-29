Ричмонд
РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Спартак» — ЦСКА

ЦСКА обращался в экспертно-судейскую комиссию по поводу неназначенного на 5-й минуте пенальти, а также из-за фола на Акинфееве в моменте с забитым голом «Спартака». ЭСК единогласно поддержала оба решения арбитра Карасева.

Источник: РБК Спорт

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала два спорных решения арбитра Сергея Карасева в матче 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Об этом сообщается на сайте РФС.

Встреча состоялась 22 ноября и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака».

ЦСКА обратился в ЭСК по двум эпизодам. Первый — неназначенный на 5-й минуте пенальти в ворота «Спартака» за фол Александра Максименко на Даниле Круговом. Второй — в ЦСКА считали, что на 43-й минуте после подачи с углового в ходе борьбы в штрафной игрок «Спартака» Игорь Дмитриев нарушил правила в отношении Игоря Акинфеева, выставляя руку и блокируя вратаря.

ЭСК единогласно поддержала оба этих решения Карасева. Комиссия постановила, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака», а также правильно засчитал взятие ворот ЦСКА.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками расположился на второй строчке.

В следующем туре «Спартак» 29 ноября в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», ЦСКА в тот же день примет «Оренбург».

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
22.11.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Вадим Романов
Фабио Челестини
Голы
Спартак
Игорь Дмитриев
(Эсекиэль Барко)
43′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
68′
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
9
Манфред Угальде
78′
90′
91
Антон Заболотный
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
63′
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
58′
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
5
Родриго Вильягра
65′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
12′
20
Матия Попович
77′
9
Алеррандро
17
Кирилл Глебов
77′
37
Энрике Кармо
Статистика
Спартак
ЦСКА
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
1
1
Угловые
2
4
Фолы
20
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти