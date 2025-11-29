Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения в матче с худшим клубом РПЛ

Футболисты тольяттинского «Акрона» проиграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:2 в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена», где «Акрон» проводит домашние матчи. Из-за густого тумана в Самаре команды играли красным мячом.
В составе гостей отличились Даниил Лесовой (15-я минута) и Хуан Босельи (34, с пенальти). У хозяев гол забил лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба (57).
У «Акрона» прервалась трехматчевая победная серия. «Пари НН» победил впервые с 13 сентября, когда в восьмом туре был сильнее «Оренбурга» (3:1).
«Пари НН» набрал 11 очков и поднялся с последнего на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком расположился на восьмой строчке.
В следующем туре «Акрон» 6 декабря в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», «Пари НН» днем позже на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».
Заур Тедеев
Алексей Шпилевский
Артем Дзюба
(Кристиян Бистрович)
57′
Даниил Лесовой
15′
Хуан Мануэль Боселли
33′
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
75′
7
Эдгар Севикян
5
Алекса Джурасович
46′
23
Кристиян Бистрович
15
Стефан Лончар
46′
35
Ифет Джаковац
91
Максим Болдырев
33′
84′
26
Родриго Эшковал
30
Никита Медведев
90+6′
70
Максим Шнапцев
3
Юрий Коледин
77
Андрей Ивлев
90+4′
6
Алекс Опоку Сарфо
27
Вячеслав Грулев
24
Эдгардо Фаринья
25
Свен Карич
19
Никита Ермаков
65′
40
Олакунле Олусегун
20
Хуан Мануэль Боселли
80′
2
Виктор Александров
88
Даниил Лесовой
58′
29
Лука Веснер Тичич
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
