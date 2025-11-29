Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения в матче с худшим клубом РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
0
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
6.90
Футбол. Испания
перерыв
Мальорка
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
3.28
X
2.20
П2
3.75
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.96
П2
4.77
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.08
П2
2.82
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.75
П2
27.00
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.27
П2
4.46
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.11
П2
5.93
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.84
П2
3.00
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.54
П2
6.35
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.77
П2
11.25
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.37
П2
2.38
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.47
П2
12.75
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.52
X
4.63
П2
1.69
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.35
П2
2.36
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.62
П2
12.75
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.34
П2
2.64
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.35
П2
2.17
Футбол. Франция
21:00
Париж
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.66
П2
4.14
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.85
П2
5.50
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.40
П2
3.33
Футбол. Испания
23:00
Атлетико
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.20
П2
14.75
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.19
П2
5.43
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения в матче с худшим клубом РПЛ

«Пари НН» победил впервые с сентября и покинул последнее место в РПЛ.

Источник: РБК Спорт

Футболисты тольяттинского «Акрона» проиграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:2 в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена», где «Акрон» проводит домашние матчи. Из-за густого тумана в Самаре команды играли красным мячом.

В составе гостей отличились Даниил Лесовой (15-я минута) и Хуан Босельи (34, с пенальти). У хозяев гол забил лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба (57).

У «Акрона» прервалась трехматчевая победная серия. «Пари НН» победил впервые с 13 сентября, когда в восьмом туре был сильнее «Оренбурга» (3:1).

«Пари НН» набрал 11 очков и поднялся с последнего на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Акрон» 6 декабря в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», «Пари НН» днем позже на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».

Акрон
1:2
Первый тайм: 0:2
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
29.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Алексей Шпилевский
Голы
Акрон
Артем Дзюба
(Кристиян Бистрович)
57′
Пари Нижний Новгород
Даниил Лесовой
15′
Хуан Мануэль Боселли
33′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
75′
7
Эдгар Севикян
5
Алекса Джурасович
46′
23
Кристиян Бистрович
15
Стефан Лончар
46′
35
Ифет Джаковац
91
Максим Болдырев
33′
84′
26
Родриго Эшковал
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
90+6′
70
Максим Шнапцев
3
Юрий Коледин
77
Андрей Ивлев
90+4′
6
Алекс Опоку Сарфо
27
Вячеслав Грулев
24
Эдгардо Фаринья
25
Свен Карич
19
Никита Ермаков
65′
40
Олакунле Олусегун
20
Хуан Мануэль Боселли
80′
2
Виктор Александров
88
Даниил Лесовой
58′
29
Лука Веснер Тичич
Статистика
Акрон
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
13
16
Удары в створ
6
5
Угловые
10
3
Фолы
13
11
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти