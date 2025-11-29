Московский клуб РПЛ интересуется одним из лучших бомбардиров МЛС Мусой

По нашей информации, были контакты с представителями футболиста на предмет перехода в зимнее трансферное окно. 27-летний хорват занимает шестое место в списке бомбардиров МЛС в нынешнем сезоне, в его активе 18 голов и шесть результативных передач в 30 матчах.