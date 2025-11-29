Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
3
Все коэффициенты
П1
51.00
X
21.00
П2
1.18
Футбол. Германия
1-й тайм
Байер
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
6.60
X
3.75
П2
2.60
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Атлетик
2
Все коэффициенты
П1
41.00
X
15.00
П2
1.33
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
2
:
Кальяри
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
9.00
П2
52.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
1
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.33
П2
9.21
Футбол. Франция
21:00
Париж
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.60
П2
4.20
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.90
П2
5.80
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.40
П2
3.27
Футбол. Испания
23:00
Атлетико
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.40
П2
15.00
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.16
П2
5.43
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Московский клуб РПЛ интересуется одним из лучших бомбардиров МЛС Мусой

Источник: Metaratings.ru

Как стало известно Metaratings.ru, клуб Российской Премьер-Лиги (РПЛ) из Москвы предметно интересуется нападающим «Далласа» Петером Мусой.

По нашей информации, были контакты с представителями футболиста на предмет перехода в зимнее трансферное окно. 27-летний хорват занимает шестое место в списке бомбардиров МЛС в нынешнем сезоне, в его активе 18 голов и шесть результативных передач в 30 матчах.

Контракт Мусы с клубом действителен до 31 декабря 2027 года. Всего на счету футболиста 67 встреч за «Даллас», 36 забитых мячей и десять голевых пасов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 млн евро.