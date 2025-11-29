Московский клуб РПЛ интересуется одним из лучших бомбардиров МЛС Мусой

Как стало известно Metaratings.ru, клуб Российской Премьер-Лиги (РПЛ) из Москвы предметно интересуется нападающим «Далласа» Петером Мусой.
По нашей информации, были контакты с представителями футболиста на предмет перехода в зимнее трансферное окно. 27-летний хорват занимает шестое место в списке бомбардиров МЛС в нынешнем сезоне, в его активе 18 голов и шесть результативных передач в 30 матчах.
Контракт Мусы с клубом действителен до 31 декабря 2027 года. Всего на счету футболиста 67 встреч за «Даллас», 36 забитых мячей и десять голевых пасов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 млн евро.