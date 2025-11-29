«Удар… и, наверное, гол». Первая победа «Пари НН» за 2,5 месяца: из-за тумана почти ничего не было видно

А после одного из эпизодов появилась плашка «Возможно, пенальти». Как оказалось, неумышленно, но рукой Максим Болдырев преградил мячу путь в ворота. После консультации с ВАР-центром главный арбитр Владислав Целовальников указал на «точку». Подошедший к 11-метровой отметке Боселли был точен, а комментатор произнес: «Удар… и, наверное, гол. Я ничего не вижу, честно скажу!».