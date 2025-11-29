«Удар… и, наверное, гол». Первая победа «Пари НН» за 2,5 месяца: из-за тумана почти ничего не было видно

«Пари НН» обыграл «Акрон» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ. Встреча проходила в Самаре, которую окутал густой туман. Из-за этого происходящее на поле по телекартинке было практически не видно. Особенно тяжело пришлось комментаторам, отчаянно пытавшимся разобраться в каждом эпизоде. Получалось далеко не всегда.
«Я ничего не вижу, честно скажу!»
После первых фото со стадиона, появившихся в сети, стало понятно: игра сложится непросто. Примерно за час до стартового свистка делегат сообщил, что встреча пройдет с красными мячами из-за плохой видимости. В ФГБУ Приволжской УГМС сообщили: в связи с ухудшением погоды объявлен желтый уровень опасности.
Настроение перед стартовым свистком отлично передал снимок, опубликованный комментатором матча Александром Аксеновым. На нем стадион «Солидарность Самара Арена» пропал из зоны видимости.
Как бы то ни было, матч никто переносить не собирался. Правда, возникло ощущение, что решение сыграть красным мячом только усугубило ситуацию.
Было видно, что «Пари НН» подошел к игре с максимальным настроем. Команда Алексея Шпилевского пять туров подряд не могла забить в чемпионате — нужно было прерывать серию. В итоге за первый тайм в воротах «Акрона» мяч побывал дважды.
На 15-й минуте Хуан Боселли корпусом оттер соперника и покатил на линию штрафной Ермакову, Никита пропустил себе за спину, в центр ворвался Лесовой и наносил удар из убойной позиции — спас Виталий Гудиев. А вот добить Даниилу уже никто не помешал. Проверили на возможный офсайд, но сделали вывод: все чисто.
А после одного из эпизодов появилась плашка «Возможно, пенальти». Как оказалось, неумышленно, но рукой Максим Болдырев преградил мячу путь в ворота. После консультации с ВАР-центром главный арбитр Владислав Целовальников указал на «точку». Подошедший к 11-метровой отметке Боселли был точен, а комментатор произнес: «Удар… и, наверное, гол. Я ничего не вижу, честно скажу!».
Дзюба забил пятый мяч в сезоне
В прошлом туре с «Сочи» (3:2) «Акрон» перевернул ход матча, так что в этот раз никто тольяттинцев со счетов раньше времени не списывал. Коллектив Заура Тедеева вышел на второй тайм с другим настроением, особенно активен был Дзюба.
На 57-й минуте Артем отличился: после передачи Кристияна Бистровича принял спиной к воротам, корпусом оттер опекуна и с разворота мощно выстрелил под перекладину. Это пятый гол 37-летнего форварда в текущем сезоне РПЛ.
Позднее тольяттинцы начали давить еще сильнее: был момент у Марата Бокоева, когда выручил Никита Медведев. Также Целовальников не назначил пенальти после падения Дзюбы в штрафной. Что интересно, даже не появлялась плашка «Возможно, пенальти», а Артем при этом смог вернуться на поле только после вмешательства врачей.
Еще один спорный момент случился в самой концовке: после видеопросмотра не засчитали гол Андрея Ивлева из-за офсайда — эпизод решили буквально сантиметры.
2:1 — первая победа «Пари НН» с 13 сентября. Тогда нижегородцы обыграли «Оренбург» (3:1). «Акрон» же впервые за два месяца проиграл в чемпионате.
Заур Тедеев
Алексей Шпилевский
Артем Дзюба
(Кристиян Бистрович)
57′
Даниил Лесовой
15′
Хуан Мануэль Боселли
33′
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
75′
7
Эдгар Севикян
5
Алекса Джурасович
46′
23
Кристиян Бистрович
15
Стефан Лончар
46′
35
Ифет Джаковац
91
Максим Болдырев
33′
84′
26
Родриго Эшковал
30
Никита Медведев
90+6′
70
Максим Шнапцев
3
Юрий Коледин
77
Андрей Ивлев
90+4′
6
Алекс Опоку Сарфо
27
Вячеслав Грулев
24
Эдгардо Фаринья
25
Свен Карич
19
Никита Ермаков
65′
40
Олакунле Олусегун
20
Хуан Мануэль Боселли
80′
2
Виктор Александров
88
Даниил Лесовой
58′
29
Лука Веснер Тичич
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти