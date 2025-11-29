ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
2
:
Алавес
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
9.50
П2
29.00
Футбол. Англия
перерыв
Брентфорд
0
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.65
П2
5.70
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Сити
2
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
34.00
П2
51.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
1
:
Борнмут
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.00
П2
1.45
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
1
:
Санкт-Паули
1
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.20
П2
16.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.50
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.20
П2
38.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
1
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.80
П2
14.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
2
:
Верона
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
10.00
П2
100.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Удинезе
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.00
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.57
X
4.60
П2
1.67
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.25
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.48
П2
12.25
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.36
П2
2.63
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.65
П2
2.60
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.36
П2
2.16
Футбол. Франция
21:00
Париж
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.66
П2
4.15
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.90
П2
5.70
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.38
П2
3.31
Футбол. Испания
23:00
Атлетико
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.40
П2
14.75
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.12
П2
5.33
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

ЦСКА победил «Оренбург» в матче РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе ЦСКА голом отметился Тамерлан Мусаев (84-я минута), также автогол на свой счет записал защитник «Оренбурга» Данила Хотулев (56).

На 60-й минуте желтую карточку получил защитник ЦСКА Матвей Лукин. Он пропустит матч 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» из-за перебора желтых карточек.

Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.

ЦСКА вышел в лидеры турнирной таблицы чемпионата России, набрав 36 очков. Далее идут «Краснодар» (34) и «Зенит» (33), которые имеют матч в запасе.

В следующем туре РПЛ ЦСКА 7 декабря на выезде сыграет против «Краснодара», «Оренбург» двумя днями ранее в гостях встретится с грозненским «Ахматом».

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
29.11.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Ильдар Ахметзянов
Голы
ЦСКА
Данила Хотулев
56′
Тамерлан Мусаев
(Кирилл Глебов)
84′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
60′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
87′
4
Жоао Виктор
17
Кирилл Глебов
87′
37
Энрике Кармо
7
Матеус Алвес
19′
65′
5
Родриго Вильягра
20
Матия Попович
71′
11
Тамерлан Мусаев
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
41′
38
Артем Касимов
4
Данила Хотулев
7
Эмирджан Гюрлюк
90′
9
Максим Савельев
20
Дмитрий Рыбчинский
83′
8
Владислав Камилов
30
Гедеон Гузина
46′
19
Алешандре Жезус
37
Ду Кейрос
83′
57
Евгений Болотов
33
Ираклий Квеквескири
64′
83′
85
Иван Игнатьев
Статистика
ЦСКА
Оренбург
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
17
Удары в створ
6
6
Угловые
5
10
Фолы
11
10
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти