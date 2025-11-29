ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе ЦСКА голом отметился Тамерлан Мусаев (84-я минута), также автогол на свой счет записал защитник «Оренбурга» Данила Хотулев (56).
На 60-й минуте желтую карточку получил защитник ЦСКА Матвей Лукин. Он пропустит матч 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» из-за перебора желтых карточек.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.
ЦСКА вышел в лидеры турнирной таблицы чемпионата России, набрав 36 очков. Далее идут «Краснодар» (34) и «Зенит» (33), которые имеют матч в запасе.
В следующем туре РПЛ ЦСКА 7 декабря на выезде сыграет против «Краснодара», «Оренбург» двумя днями ранее в гостях встретится с грозненским «Ахматом».
Фабио Челестини
Ильдар Ахметзянов
Данила Хотулев
56′
Тамерлан Мусаев
(Кирилл Глебов)
84′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
60′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
87′
4
Жоао Виктор
17
Кирилл Глебов
87′
37
Энрике Кармо
7
Матеус Алвес
19′
65′
5
Родриго Вильягра
20
Матия Попович
71′
11
Тамерлан Мусаев
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
41′
38
Артем Касимов
4
Данила Хотулев
7
Эмирджан Гюрлюк
90′
9
Максим Савельев
20
Дмитрий Рыбчинский
83′
8
Владислав Камилов
30
Гедеон Гузина
46′
19
Алешандре Жезус
37
Ду Кейрос
83′
57
Евгений Болотов
33
Ираклий Квеквескири
64′
83′
85
Иван Игнатьев
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти