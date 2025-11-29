Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.85
П2
5.32
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Фулхэм
2
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.00
П2
1.28
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
10.75
П2
29.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
2.92
П2
4.50
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Романов: удаление игрока «Балтики» не повлияло на ход матча со «Спартаком»

На 29-й минуте матча был удален с поля футболист «Балтики» Ираклий Манелов.

Источник: ФК "Спартак"

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Раннее удаление футболиста калининградской «Балтики» Ираклия Манелова не повлияло на ход матча с московским «Спартаком». Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Вадим Романов.

В субботу «Спартак» на выезде со счетом 0:1 уступил «Балтике» в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Манелов получил прямую красную карточку на 29-й минуте. На 33-й минуте встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев получил желтую карточку за споры с арбитром. Почти сразу после этого он был удален за неприличный жест.

«Удаление никак не повлияло, оно сказалось только на том, что соперник стал действовать ниже, плотнее стали обороняться. Сложнее было раскрывать. По судейству и удалению тренера соперника нечего сказать, откровенно говоря», — сказал Романов.

Также специалист отметил яркую атмосферу на стадионе. «Безусловно, очень яркая атмосфера, полный стадион. Всегда приятно приезжать в Калининград. Ощутимо, конечно, приятно играть», — добавил он.

«Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ, на счету команды 28 очков.

