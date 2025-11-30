Ричмонд
Дубль Сперцяна и гол Кордобы помогли «Краснодару» победить «Крылья Советов»

«Краснодар» победил «Крылья Советов» и вернулся на первое место в таблице РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Краснодар» на своем поле разгромил самарские «Крылья Советов» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых мяч забил Дуглас Аугусто (21), дубль оформил Эдуард Сперцян (40, 53 — пенальти), а также отличились Джон Кордоба (61) и Витор Тормена (90).

Этот гол стал для Кордобы 69-м в 138 матчах в составе «Краснодара», он обошел россиянина Федора Смолова (68 голов в 125 матчах) и стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара».

«Краснодар» продлил серию без поражений в Российской премьер-лиге до восьми матчей и вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11-й позиции с 17 баллами.

В следующем туре «Краснодар» 7 декабря примет идущий вторым ЦСКА, «Крылья Советов» в этот же день на выезде сыграют против калининградской «Балтики».

Краснодар
5:0
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Магомед Адиев
Голы
Краснодар
Дуглас Аугусту
(Джон Кордоба)
21′
Эдуард Сперцян
(Виктор Са)
40′
Эдуард Сперцян
53′
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
61′
Тормена
(Эдуард Сперцян)
90′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
11
Жоау Батчи
72′
8
Данила Козлов
7
Виктор Са
63′
6
Кевин Ленини
4
Диего Коста
44′
46′
5
Жубал
88
Никита Кривцов
72′
14
Густаво Фуртадо Сантос
83′
66
Дуглас Аугусту
63′
23
Гаэтан Перрен
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
2
Кирилл Печенин
77
Ильзат Ахметов
14
Михайло Баньяц
24
Роман Евгеньев
75′
9
Алексей Сутормин
15
Николай Рассказов
46′
33
Алексей Лысов
11
Амар Рахманович
24′
46′
10
Владимир Хубулов
84′
26
Джимми Марин
69′
70′
91
Владимир Игнатенко
8
Максим Витюгов
69′
59
Данила Савельев
Статистика
Краснодар
Крылья Советов
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
25
5
Удары в створ
7
1
Угловые
11
0
Фолы
8
14
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
