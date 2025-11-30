Дубль Сперцяна и гол Кордобы помогли «Краснодару» победить «Крылья Советов»

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Краснодар» на своем поле разгромил самарские «Крылья Советов» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых мяч забил Дуглас Аугусто (21), дубль оформил Эдуард Сперцян (40, 53 — пенальти), а также отличились Джон Кордоба (61) и Витор Тормена (90).
Этот гол стал для Кордобы 69-м в 138 матчах в составе «Краснодара», он обошел россиянина Федора Смолова (68 голов в 125 матчах) и стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара».
«Краснодар» продлил серию без поражений в Российской премьер-лиге до восьми матчей и вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11-й позиции с 17 баллами.
В следующем туре «Краснодар» 7 декабря примет идущий вторым ЦСКА, «Крылья Советов» в этот же день на выезде сыграют против калининградской «Балтики».
