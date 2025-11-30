В «Балтике» признали правильным удаление Талалаева со «Спартаком»: «У нас очень эмоциональный тренер, мы это знаем»

На 30-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников удалил за грубый фол защитника Ираклия Манелова. Талалаев эмоционально отреагировал на эпизод, показав оскорбительный жест в сторону резервного судьи (это отражено в протоколе встречи. — Sport24), за что удостоился от Левникова красной карточки.
«Да, нарушение было, у нас очень эмоциональный тренер, и мы это знаем. Где-то эти эмоции мешают, как в данном случае, в то же время эмоциональность Андрея Викторовича заряжает всех, кто его окружает, в том числе помогает команде давать те результаты, которые мы имеем», — приводит слова Измайлова ТАСС.