В «Балтике» признали правильным удаление Талалаева со «Спартаком»: «У нас очень эмоциональный тренер, мы это знаем»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.70
П2
5.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.25
П2
1.63
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.85
П2
4.44
Футбол. Франция
перерыв
Анже
0
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
5.70
П2
1.26
Футбол. Франция
перерыв
Гавр
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
2.65
П2
2.25
Футбол. Франция
перерыв
Лорьян
2
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.80
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.79
X
2.80
П2
9.68
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.54
П2
4.20
Футбол. Германия
21:30
Фрайбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.60
П2
4.50
Футбол. Испания
18:15
Севилья
0
:
Бетис
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.10
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.07
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.69
X
5.58
П2
1.43
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

В «Балтике» признали правильным удаление Талалаева со «Спартаком»: «У нас очень эмоциональный тренер, мы это знаем»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал ситуацию с удалением главного тренера команды Андрея Талалаева в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака».

Источник: РИА "Новости"

На 30-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников удалил за грубый фол защитника Ираклия Манелова. Талалаев эмоционально отреагировал на эпизод, показав оскорбительный жест в сторону резервного судьи (это отражено в протоколе встречи. — Sport24), за что удостоился от Левникова красной карточки.

«Да, нарушение было, у нас очень эмоциональный тренер, и мы это знаем. Где-то эти эмоции мешают, как в данном случае, в то же время эмоциональность Андрея Викторовича заряжает всех, кто его окружает, в том числе помогает команде давать те результаты, которые мы имеем», — приводит слова Измайлова ТАСС.