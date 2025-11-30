Соболев: «Бывает, в моей голове я думаю, что я Месси. Пытаюсь обыгрывать, выдумывать»

«Сергей Богданович просит, чтобы я играл так, как я умею играть — в одно-два касания и чтобы не выдумывал. Не всегда это получается. Бывает, в моей голове я думаю, что я Месси, наверное. Пытаюсь обыгрывать, выдумывать. А когда я играю просто, то, что от меня требуется — принял, отдал — тогда и получается все.



Что надо сделать, чтобы убрать из моей головы Месси? Давать играть», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».