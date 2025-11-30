«Зенит» впервые при Семаке в РПЛ нанес лишь один удар в створ за матч

В последний раз петербуржцы так мало били в створ в домашнем матче РПЛ при Роберто Манчини в 2017 году (ноль против «Ростова»).
В 17-м туре «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл «Рубин» (1:0) благодаря голу Нино на 69-й минуте.
«Зенит» впервые за 113 домашних матчей при Сергее Семаке в чемпионате России нанес лишь один удар в створ за матч, сообщает Opta Sports.
