Романов теряет шансы стать главным тренером «Спартака», а Гусев — «Динамо». Рабинер — о топ-событиях тура РПЛ

Так что вопросы лично к Вадиму Романову по этому матчу — это только слишком поздний выход на поле Антона Заболотного в ситуации, когда не на кого было «грузить», да и в целом нежелание освежать состав и менять акценты: не думаю, что габариты того же Кристофера Мартинса при большом количестве угловых, прострелов и навесов были бы лишними. О состоянии Ливая Гарсии после травмы ничего сказать не могу, тренерам виднее, но ведь в заявке он был. Романов, как видится, вообще не склонен к большому количеству замен: в дерби с ЦСКА их было всего три, две из которых — на 90-й минуте. На Кубке же с «Локомотивом» ротация выглядела плановой, и Даниил Хлусевич с Олегом Рябчуком (да и тот же Мартинс) получили свой тайм скорее для того, чтобы разгрузить основу.