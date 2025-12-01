Романов теряет шансы стать главным тренером «Спартака», а Гусев — «Динамо». Рабинер — о топ-событиях тура РПЛ

Какой полный контроль игры у «Спартака», если он за час в большинстве создал полтора настоящих момента?
Первая пятерка не потеряла в прошедшем туре ни очка. Никакой сенсации и даже неожиданности, если бы в числе этих команд не было «Балтики», в меньшинстве обыгравшей — второй раз в сезоне с общим счетом 4:0 — «Спартак» и оторвавшейся от него на четыре очка. Об этом матче я говорил вчера, но с акцентом на калининградцев. Сейчас же — пара ремарок о красно-белых.
Коллега — колумнист «СЭ» Максим Никитин привел у себя в Telegram-канале интересную статистику, убедительно свидетельствующую о том, что проблема у «Спартака», когда он оказывается в большинстве, — системная. Так было и раньше: достаточно вспомнить матч с «Зенитом» в начале сезона, когда блеск первого тайма испарился именно при численном преимуществе. Да и вообще в 12 встречах последних полутора лет, когда у спартаковцев оказывалось на одного игрока больше, он забил только четыре мяча, лишь два из которых повлияли на исход матча. А пропустил три, и на результат повлияли все. То есть не фигурально, а совершенно реально «Спартаку» в большинстве лучше не оказываться!
Так что вопросы лично к Вадиму Романову по этому матчу — это только слишком поздний выход на поле Антона Заболотного в ситуации, когда не на кого было «грузить», да и в целом нежелание освежать состав и менять акценты: не думаю, что габариты того же Кристофера Мартинса при большом количестве угловых, прострелов и навесов были бы лишними. О состоянии Ливая Гарсии после травмы ничего сказать не могу, тренерам виднее, но ведь в заявке он был. Романов, как видится, вообще не склонен к большому количеству замен: в дерби с ЦСКА их было всего три, две из которых — на 90-й минуте. На Кубке же с «Локомотивом» ротация выглядела плановой, и Даниил Хлусевич с Олегом Рябчуком (да и тот же Мартинс) получили свой тайм скорее для того, чтобы разгрузить основу.
Но допустим, что Ливай мог выйти только при крайнем стечении обстоятельств. В этом случае при дисквалификации Манфреда Угальде выбор в пользу игры без штатного центрфорварда с такой полузащитой напрашивался. Единственное, повторяю: есть ощущение, что выпускать Заболотного стоило в районе 60-й или 65-й минуты, сразу после гола Николая Титкова. Как и наращивать габариты в середине при помощи выхода Мартинса (допустим, вместо Жедсона), раз уж с конкретикой впереди не шло.
По поводу последнего, конечно, удивили наивные комментарии Романова после матча: мол, мы полностью контролировали игру, действовали хорошо, создали кучу моментов и должны были выигрывать. Мне кажется, за час в большинстве против команды, которая дешевле почти в шесть раз (по сайту Transfermarkt — 140 миллионов у «Спартака» против 25 у «Балтики»), можно создать больше, чем выход Жедсона один на один после неосмотрительной передачи назад Александра Филина и удар Руслана Литвинова, отбитый головой Андраде. Больше явных голевых моментов что-то не припомню. Думаю, когда Романов проанализирует игру на холодную голову — поймет это.
Напомню, однако: «Балтика» в этом сезоне не только взяла шесть очков у «Спартака», но и вправе считать неудачами ничьи с «Краснодаром», «Зенитом» и «Локомотивом», где играла с преимуществом и стояла на победу. Только у ЦСКА в матче с ней был игровой перевес, но и то единственный мяч был забит за 30 секунд до конца добавленного времени. Команда Талалаева хорошо играет с фаворитами, но ей сложнее с «Ростовом» или «Пари НН».
Так что, с учетом всех этих моментов, не вижу так уж много поводов считать поражение «Спартака» тренерским и вешать на Романова всех собак. Сказать, что это выглядело уныло и безнадежно, не могу. Хотя, конечно, впечатление от двух дерби Калининград подсбил.
Для меня в плане оценки перспектив Романова важнейшей будет игра следующего тура с «Динамо», где в таком же положении и. о. находится Ролан Гусев. Возможно, матч превратится в битву двух исполняющих обязанности за то, кто из них останется главным на постоянной основе. Ярче всего запоминается последнее. Другое дело, что у обоих шансов стало меньше, чем неделю назад.
Интервью Гусева после «Зенита» показало, что он слишком поверил в себя
Вдобавок к поражению «Динамо» в ответной встрече на Кубке от «Зенита» (пусть бело-голубые и прошли дальше), нашумевшим комментариям Гусева про физику и бывшего тренера команды по ней Луиса Мартинеса теперь случилось поражение в Грозном. Нельзя сказать, что «Динамо» играло плохо, но факт, что «Ахмат» в веселом, насыщенном моментами с обеих сторон матче (легко могло быть 3:3) одержал над «Динамо» волевую победу и прервал как девятиматчевую безвыигрышную, так и четырехматчевую проигрышную серии.
Как обещал Сергей Степашин в своем «слове офицера», Гусеву, чтобы остаться, надо было выигрывать все четыре выпавших на его долю матча. А он два уже проиграл. С «Зенитом» больше половины матча футболисты смотрелись кошмарно, но все же прошли дальше — там хоть ситуация двоякая. Вчера — уже никакой двойственности. Хотя игра была, что называется, на три исхода, и победный гол хозяев случился из-за руки Леона Зайдензаля (действовавшего до того, кстати, очень прилично) и пенальти.
А почему все так вышло — слово не воробей. Интервью и. о. об ужасной физподготовке динамовцев и Луисе Мартинесе, абсолютно не подтверждавшееся цифрами как общего пробега «Динамо» в чемпионате и Кубке, так и показателями по рывкам и спринтам (по всем этим категориям динамовцы лидируют в первенстве, опережая даже «Балтику»!), по мне, дало отзвук. Гусев слишком поверил в себя.
Хотя если бело-голубые обыграют «Спартак», принципиального соперника, то все еще может быть. Сам приезд больших клубных начальников в Новогорск после смены тренера говорит о том, что определенная поддержка сверху у Гусева есть. А дальше многое будет зависеть от того, кому доверят поиск тренера: если спортивному директору Желько Бувачу, качественно работающему в «Динамо» уже пять лет, то шансов у и. о. практически не вижу. Но не уверен, что без Дмитрия Гафина у Бувача будет такой же объем полномочий по столь важному вопросу. Впрочем, Валерия Карпина уже назначили через головы Гафина и Бувача, так что, может, это и станет для высших руководителей уроком. Но это не точно.
Станислав Черчесов же, которого также связывают с возможным приходом в «Динамо», был в секундах от выездной победы над бело-голубыми еще при Карпине, но выиграл вчера и снял, или, по крайней мере, сильно уменьшил напряженность вокруг себя на фоне неудачной серии. Вернулся в десятку, обогнав «Ростов» и «Крылья», отстает теперь от «Динамо» на очко, от «Акрона» — на два.
Дзюба забивает и в кромешном тумане
Сам же «Акрон» после трехматчевой победной и пятиматчевой беспроигрышной серии неожиданно уступил дома «Пари НН», занимавшему до этого тура последнее место. Впрочем, если вспомнить, при каком преимуществе нижегородцев клубу из Тольятти удалось выиграть 1:0 на выезде, то можно сказать, что тогдашний объем удачи в противостоянии двух этих клубов «Акрон» в первой встрече исчерпал до дна.
Ну и нельзя не отметить условия, при которых проходил матч в Самаре. Туман стоял настолько кромешный, что просмотр, особенно первого тайма, вышел форменным самоистязанием, красного мяча не было видно вообще. В такую погоду в футбол играть нельзя! Даже забитый с пенальти гол для телезрителей был под вопросом. Отсюда и великолепная фраза комментатора Александра Аксенова: «Наверное, гол». Да и защитник гостей Максим Шнапцев в перерыве дал понять, что с поля картина примерно та же.
Я читал и слышал, что иные тренеры сильно смешили своих игроков упражнениями, в которых изображали игровые действия, целые атаки и комбинации… без мяча. Вот и здесь было примерно то же самое: кто-то бежит, пасует, простреливает, бьет — и полное ощущение, что мяча в этой истории просто нет. Какой-то футбольный балет.
В перерыве ТВ предложило клубам заменить мяч с красного на белый, но главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский наложил вето, в чем сам и признался, правда, не дав какой-то внятной футбольной мотивировки. Значит, имел право, каковым и воспользовался. Потому что гости вели — 2:0, Нижний сто лет не выигрывал и логично не хотел ничего менять. Только о зрителях никто не подумал. Может, надо изменить правила и не спрашивать заведомо заинтересованных лиц, а исходить из интересов тех, кто: а) заплатил деньги за билеты, б) смотрит матч по ТВ? Да и игроки вряд ли отказались бы. Снега-то не было, и в пелене тумана красный мяч сливался с газоном.
Но каков же все-таки Артем Дзюба! В своем почтенном футбольном возрасте, в таком тумане, во втором матче после травмы (в первом, с «Сочи», сделал две голевые, и при нем счет из 0:2 превратился в 3:2) забил хороший гол. «Акрону», правда, это не помогло сравнять счет и продолжить свои удачные серии.
А было бы красиво. Даже если бы этого никто не увидел.
Рекорд Кордобы и 11:0 в двух матчах «Краснодара» с «Крыльями»
Из четырех лидеров лиги менее впечатляющий футбол показали ЦСКА и «Зенит», но все же смогли взять по три очка у «Оренбурга» и «Рубина». Единственный удар в створ петербуржцев и отличный шанс Далера Кузяева сравнять счет в добавленное время заставляет сделать вывод, что команда Сергея Семака во многом «отскочила».
Когда смотрел крайне скучный первый тайм, вспоминал, как в двух последних турах первой части прошлогоднего чемпионата зенитовцы дома проиграли «Крыльям» и «Акрону», и эти шесть, казалось, гарантированных, но в результате потерянных очков во многом и стоили «Зениту» итогового золота. Но сейчас, при невыразительной игре, по крайней мере первый снаряд в ту же воронку не попал. А во втором случае, кстати, питерцам играть с тем же «Акроном».
Честно говоря, глядя на «Локомотив» в последнее время, не особо верил, что он сможет выиграть в «Ростове» у очень прагматичной, физически мощной и дисциплинированной команды Джонатана Альбы. Но красно-зеленым это удалось без особых проблем, причем начали они без раскачки — с очень раннего гола капитана Дмитрия Баринова. Снова подумалось о том, насколько фундаментальная и стержневая это фигура для «Локомотива», поэтому договориться с ним о новом контракте, если клуб рассчитывает на что-то серьезное, задача абсолютно необходимая, и на нее должно быть брошено очень многое. Думаю, что у тандема Юрий Нагорных — Борис Ротенберг шансы на это неплохие, хотя время уже во многом потеряно. Не представляю Баринова в форме конкурентов «Локомотива» по РПЛ.
Главным же индивидуальным событием тура стали сразу два рекорда Джона Кордобы в истории «Краснодара» — по голам и «гол плюс пас». Забив четвертый мяч в ворота «Крыльев», он с 69 мячами стал снайпером «быков» номер один в истории, опередив Федора Смолова.
Коллеги удивляются, что колумбиец лишь два из 69 голов забил с пенальти. Так Никита Симонян, чьей памяти посвящены все матчи этого тура, из 160 за «Спартак» с 11-метрового забил вообще один — прекрасному голкиперу «Зенита» Леониду Иванову!
Никита Павлович рассказывал мне, что если в игровых ситуациях у него была «яростная уверенность», что забьет, то, когда он в статичной ситуации оказывался один на один с вратарем, эта уверенность почему-то напрочь пропадала. «Пенальти — это было не мое», — говорил Симонян. Вероятно, Кордоба может сказать то же самое.
Сделка с берлинской «Гертой» в 2021 году стала для «Краснодара» исторической. Те 20 миллионов евро, рекордная трансферная сумма для клуба, были отработаны до последнего цента и обернулись рекордами уже по результативности. Всегда и всем бы такую эффективность на рынке!
А сами «быки» к шести безответным мячам в ворота «Крыльев» на выезде в первом круге теперь прибавили пять домашних. 11:0 по итогам двух матчей, причем с далеко не самой слабой командой РПЛ, не входящей даже в зону стыков, — это какой-то сюрреализм. Почему «быкам» так удобны именно самарцы, а те не смогли сделать никаких выводов из первого разгрома — загадка. Ведь «Крылья» в двух последних турах сыграли вничью с «Зенитом» и уверенно справились с «Ростовом» (который как раз стал «сладкой булочкой» для самарцев, дважды победивших их с общим счетом 6:1). Да и с ЦСКА перед тем волжане упирались до последнего, проиграв с минимальным счетом, а в гостях с «Локомотивом» сыграли 2:2. Других крупных поражений в этом чемпионате у «Крыльев» нет, а от «Краснодара» — 0:6 и 0:5!
В последнем туре перед большим перерывом в следующие выходные «Крыльям» предстоит еще одно малоприятное испытание — поездка в Калининград к «Балтике», уже обеспечившей себе суперсенсационную зимовку в топ-5, но желающей большего. А чемпион первой части первенства определится в очной встрече лидера, «Краснодара», с первым преследователем — ЦСКА, играющим последнее время «на ободах». Если они сведут матч вничью, из-за их спин на первую строчку может выскочить «Зенит». Но «быки», у которых Эдуард Сперцян укрепил лидерство по системе «гол плюс пас» (у него 18 очков против 15 у единственного реального преследователя Алексея Батракова), находятся в явно лучших кондициях и встречаются с оппонентом дома. С трудом могу представить, что перед своей публикой на «Ozon Арене» они не дожмут еле живых красно-синих.
Автор: Игорь Рабинер