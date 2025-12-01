Слуцкий рассказал, как африканец из ЦСКА подрался с врачом за кусок мяса

«К нам пришел новый доктор. Я помню, как в игровой день захожу на обед в столовую и вижу, как доктор пытается у Сейду забрать кусок мяса. Сейду тащит этот кусок мяса в другую сторону. И они дерутся за него. Тот орет, что мясо долго расщепляется, его нельзя перед игрой, потому что оно долго переваривается. Этот орет, соответственно, что он ел, ест и будет есть мясо в игровой день. Я успокаивал этого доктора, что это наш лучший игрок, лучший бомбардир, пусть уже съест это мясо, если он так хочет», — рассказал Слуцкий в эфире шоу Fonbet.
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год. В 2015-м он вернулся в московский клуб на один сезон на правах аренды. В составе армейцев стал трехкратным чемпионом России, два раза выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны, становился лучшим футболистом России 2011 и 2014 годов.