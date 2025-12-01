Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
16.00
X
1.13
П2
16.00
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.40
П2
6.70
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.30
П2
3.91
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2

Слуцкий рассказал, как африканец из ЦСКА подрался с врачом за кусок мяса

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что бывший нападающий «красно-синих» Сейду Думбия однажды в столовой подрался с врачом команды из-за куска мяса.

Источник: Спорт РИА Новости

«К нам пришел новый доктор. Я помню, как в игровой день захожу на обед в столовую и вижу, как доктор пытается у Сейду забрать кусок мяса. Сейду тащит этот кусок мяса в другую сторону. И они дерутся за него. Тот орет, что мясо долго расщепляется, его нельзя перед игрой, потому что оно долго переваривается. Этот орет, соответственно, что он ел, ест и будет есть мясо в игровой день. Я успокаивал этого доктора, что это наш лучший игрок, лучший бомбардир, пусть уже съест это мясо, если он так хочет», — рассказал Слуцкий в эфире шоу Fonbet.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год. В 2015-м он вернулся в московский клуб на один сезон на правах аренды. В составе армейцев стал трехкратным чемпионом России, два раза выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны, становился лучшим футболистом России 2011 и 2014 годов.