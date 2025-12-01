Ричмонд
Думбия обманул полиграф, назвав Слуцкого любимым тренером в карьере

Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия на прошлой неделе посетил Москву. В шоу FONBET ивуариец согласился пройти детектор лжи.

Источник: Соцсети

— Вы играли за сборную Кот-д’Ивуара?

Сейду Думбия: Да. (Правда).

— Леонид Слуцкий — ваш любый тренер в карьере?

Сейду Думбия: Да. (Ложь).

Леонид Слуцкий: Может, еще раз попробуем?

— Леонид Слуцкий — ваш любый тренер в карьере?

Сейду Думбия: Я с ним провел сколько времени! Я бы, конечно, сказал «да».

Леонид Слуцкий: Надо отвечать только «да» или «нет».

— Слуцкий — ваш любый тренер в карьере?

Сейду Думбия: Да. (Большие сомнения, но он говорит неправду).

ЦСКА и FONBET специально для болельщиков армейского клуба организовали несколько мероприятий с ивуарийским нападающим: автограф-сессию на «ВЭБ-Арене», просмотр матча ¼ финала «пути РПЛ» FONBET — Кубка России в ложе и закрытую встречу в FONBET BAR с футболистами ЦСКА.

Кроме того, Сейду побывал в знаковых местах столицы: погулял по улицам Москвы, посетил Красную площадь, а также сфотографировался на фоне мавзолея.