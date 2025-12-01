— Вы играли за сборную Кот-д’Ивуара?
Сейду Думбия: Да. (Правда).
— Леонид Слуцкий — ваш любый тренер в карьере?
Сейду Думбия: Да. (Ложь).
Леонид Слуцкий: Может, еще раз попробуем?
— Леонид Слуцкий — ваш любый тренер в карьере?
Сейду Думбия: Я с ним провел сколько времени! Я бы, конечно, сказал «да».
Леонид Слуцкий: Надо отвечать только «да» или «нет».
— Слуцкий — ваш любый тренер в карьере?
Сейду Думбия: Да. (Большие сомнения, но он говорит неправду).
ЦСКА и FONBET специально для болельщиков армейского клуба организовали несколько мероприятий с ивуарийским нападающим: автограф-сессию на «ВЭБ-Арене», просмотр матча ¼ финала «пути РПЛ» FONBET — Кубка России в ложе и закрытую встречу в FONBET BAR с футболистами ЦСКА.
Кроме того, Сейду побывал в знаковых местах столицы: погулял по улицам Москвы, посетил Красную площадь, а также сфотографировался на фоне мавзолея.