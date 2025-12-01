«Рот закрыла! Я вас тут похороню». Тренер женского «Ростова» Чуб угрожала футболисткам из-за споров о зарплатах

Громкий скандал в женском «Ростове»: тренер команды Яна Чуб угрожала футболисткам физической расправой. На аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении Don Mash слышно, как 36-летний специалист в нецензурной форме обещает своим подопечным неприятные последствия.
«Я тебя переверну»
По данным издания, футболистки обсуждали проблему с задержкой зарплат и в числе прочего критиковали руководство. Главный тренер, узнав об этом, ворвалась в раздевалку после одной из тренировок и устроила подопечным настоящий разнос. В записях фигурирует имя нападающей Татьяны Красновой. Приведем цитаты в цензурном варианте — в оригинале очень много мата.
«Коротконогая, я тебя сейчас прибью. Вас лично, Краснова, предупреждаю, вас всех. Если вы думаете, что я тренер и я вас не трону… Мне будет плевать, я напишу заявление, но если я еще раз услышу в свой адрес оскорбления за моей спиной, я вас прибью. Я не пожалею своей карьеры, я к тебе подъеду на квартиру. Ты меня слышала? И тебе, Краснова, ты меня услышала? И твою подругу, прибью всех», — заявила Чуб.
В середине речи кто-то из футболисток предложил начать тренировку, на что специалист снова начала грубить и угрожать: «Рот закрой, или я вас сейчас тут похороню. Вы че, совсем обнаглели здесь? Будете мне рассказывать. Сидит: да, я нужна команде. Иди в “Рязань”, вон трансферное окно — и до свидания. Ты, совсем обнаглела? Рот закрой, я тебя сейчас прибью здесь, поняла? Не посмотрю на то, что тренер. Рот закрой! Вы че себе позволяете? Я тебя переверну», — сказала Чуб.
Позднее на записи появился еще один голос — второго тренера Наны Гелбахтани. Она попыталась сгладить углы. «То говорили, что здесь дедовщина, то, это… Вам никому не нравилось. Все, договорились. У нас сейчас игра. Новое начальство, да, и нас прессуют. Мы на свой страх и риск берем маленькие отпуска», — заявила Гелбахтани.
Напомним, в середине октября «Ростов» покинул президент Арташес Арутюнянц. Как сообщал в ноябре «РБ Спорт», функционер передаст свои акции (49%) в пользу правительства Ростовской области.
Будут разбираться
Женский «Ростов» официально не комментировал произошедшее. Однако новый генеральный директор желто-синих Игорь Гончаров уже заявил «Матч ТВ», что в отношении Чуб назначена служебная проверка.
«По предварительным данным, эти слова были высказаны после поражения. Эмоциональный срыв, вероятно. Главный тренер сейчас находится в отпуске. Посмотрим, как юридически все правильно оформить. И решим», — заявил Гончаров.
При этом, как именно накажут специалиста, пока неизвестно. «Что ей может грозить? У нас полный набор полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, начиная от замечания вплоть до увольнения. Посмотрим», — добавил генеральный директор.
В минувшем сезоне Суперлиги ЖФК «Ростов» занял предпоследнее, 12-е место, набрав 14 очков в 24 матчах.
Егор Сергеев