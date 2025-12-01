Какой тренер нужен «Спартаку»? Ответ дал Леонид Слуцкий

«Спартаку» нужен тренер с победным опытом. Станкович? Нет, это так не работает. Когда у тебя победный опыт в «Ференцвароше», который 200 лет подряд выигрывает чемпионат Венгрии, при всем уважении, это все-таки чуть другое. У тебя должен быть разный победный опыт в разных обстоятельствах. Человек должен понимать, как становиться чемпионом, как работать под давлением, и как этих людей адаптировать. Что такое чемпионство? Ты должен играть без больших провалов. У тебя должна быть относительно стабильная история. Это тренер, который должен стабильно держать уровень функциональной подготовки, стабильно не эмоционировать куда-то вверх-вниз, стабильно в моменты, когда что-то не получается, команду выводить опять на другой уровень.