«Нужно давать возможности»: Слуцкий выступил за жесткий лимит на легионеров

Российский тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!» выступил за жесткий лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Источник: Газета.Ру

«Так как я не работаю сейчас в чемпионате России, и я не заинтересованное лицо, я могу сказать, что я за жесткий лимит. На мой взгляд, пока у нас нет еврокубков, пока сборная не участвует в официальных чемпионатах, нужно давать возможности для максимального развития русских игроков», — заявил Слуцкий.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более 10 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 5 легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.