«Нужно давать возможности»: Слуцкий выступил за жесткий лимит на легионеров

«Так как я не работаю сейчас в чемпионате России, и я не заинтересованное лицо, я могу сказать, что я за жесткий лимит. На мой взгляд, пока у нас нет еврокубков, пока сборная не участвует в официальных чемпионатах, нужно давать возможности для максимального развития русских игроков», — заявил Слуцкий.