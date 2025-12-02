Ричмонд
Круговой назвал двух лучших игроков РПЛ в 2025 году: «Выбрать между ними никак не могу»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым заявил, что Алексей Батраков и Матвей Кисляк являются лучшими футболистами чемпионата России в 2025 году.

Источник: ФК ЦСКА

«Лучший игрок РПЛ в 2025 году? Я бы назвал двоих: Батракова и Кисляка. Выбрать между ними никак не могу. Два разных футболиста, но оба очень сильные. Пусть это за меня эксперты решат. На своих позициях им нет равных.

Матвей еще и фартовый, не могу. Помните, какой он в среду гол с пенальти “Динамо” Махачкале забил. Просто лакимен», — сказал Круговой.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше