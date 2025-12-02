Умер бывший футболист «Ростова» и сборной Малави Исо Каньенда

«Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы, провел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по “Ростову”. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Исо», — говорится в сообщении.