Защитник ЦСКА Жоао Виктор назвал отличие РПЛ от чемпионата Бразилии: «Это главный аспект»

Бразильский защитник московского ЦСКА Жоао Виктор поделился впечатлениями от своих выступлений в российской Премьер-лиге.

Источник: РИА "Новости"

В августе Виктор перешел в ЦСКА из бразильского «Васко да Гама», подписав контракт на четыре года.

«Оцениваю шесть месяцев хорошо, может, одна-две игры были не очень. РПЛ — очень тяжелый чемпионат, здесь преобладает физический аспект, это отличает от других турниров. Но есть и высокое качество у игроков. Но главный аспект — физическое состояние. В этом как раз и есть различие от чемпионата Бразилии», — заявил защитник в интервью ТАСС.

Ближайший матч ЦСКА проведет на выезде против «Краснодара» в воскресенье, 7 декабря.