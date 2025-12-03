Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.11
П2
1.75
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.96
П2
8.00
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.51
П2
3.45
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
5.02
X
3.82
П2
1.74
Футбол. Англия
22:30
Вулверхэмптон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.35
П2
2.30
Футбол. Англия
23:15
Лидс
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.08
X
3.85
П2
1.89
Футбол. Англия
23:15
Ливерпуль
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.46
П2
8.00
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

Черчесов рассказал, обращались ли к нему «Спартак» и «Динамо»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что московские «Динамо» и «Спартак» не обращались к нему, передает «Спорт день за днем».

Источник: ФК "Ахмат"

«На данный момент ни “Спартак”, ни “Динамо”, ни “Ювентус”, ни “Барселона” мне не звонили. Когда это произойдет, можно решать, интересно мне или нет. Когда я работаю, день и ночь думаю только о том, как сделать свою команду сильнее», — сказал Черчесов.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше