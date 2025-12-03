Черчесов рассказал, обращались ли к нему «Спартак» и «Динамо»

«На данный момент ни “Спартак”, ни “Динамо”, ни “Ювентус”, ни “Барселона” мне не звонили. Когда это произойдет, можно решать, интересно мне или нет. Когда я работаю, день и ночь думаю только о том, как сделать свою команду сильнее», — сказал Черчесов.