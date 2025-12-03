Черчесов рассказал, обращались ли к нему «Спартак» и «Динамо»

«На данный момент ни “Спартак”, ни “Динамо”, ни “Ювентус”, ни “Барселона” мне не звонили. Когда это произойдет, можно решать, интересно мне или нет. Когда я работаю, день и ночь думаю только о том, как сделать свою команду сильнее», — сказал Черчесов.
17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.
Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.
11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.