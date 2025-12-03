Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.10
П2
1.75
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.92
П2
8.00
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.55
П2
3.43
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
5.02
X
3.82
П2
1.74
Футбол. Англия
22:30
Вулверхэмптон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.35
П2
2.30
Футбол. Англия
23:15
Лидс
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.87
П2
1.92
Футбол. Англия
23:15
Ливерпуль
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.50
П2
8.00

Аршавин назвал матч «Спартак» — «Динамо» решающим для тренеров команд

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» может повлиять на будущее Вадима Романова и Ролана Гусева, которые возглавляют обязанности главных тренеров в командах, передает «Матч ТВ».

Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Это будет решающий матч для тренеров. Если, например, “Динамо” победит 3:0, то руководство может решить оставить Гусева. Если “Спартак” проиграет, то красно‑белые могут заявить, что Романов “Балтике” проиграл, здесь 0:3 — убираем», — сказал Аршавин.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени. «Динамо» занимает девятое место, набрав 20 баллов.