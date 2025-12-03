Губерниев: «Легенда “Локомотива” — Семин, а Баринов — хороший футболист»

«Я не очень понимаю шума в отношении перехода, пусть и хорошего футболиста, из одной команды в другую. Переходили, переходят и будут переходить. Ситуация меняется. Если он посчитал, что ему лучше в ЦСКА, — пожалуйста, без проблем. Мне кажется, делать вселенскую трагедию из ухода Баринова — странно. Футболист хороший, но думаю, “Локомотив” справится, а ЦСКА он пригодится. Человек ищет, где ему лучше. А мнение у людей меняется, иногда каждый день. Баринов — легенда “Локомотива”? Легенда — Федор Черенков, а Баринов не легенда. Легенда “Локомотива” — Юрий Семин, а Дмитрий Баринов — хороший футболист», — сказал Губерниев «СЭ».