Актер Баринов назвал трагедией возможный переход Дмитрия Баринова в ЦСКА: «То, что “Локомотив” держался на плаву — его заслуга»

По данным журналиста Ивана Карпова, армейцы готовы выкупить 29-летнего футболиста зимой и предложат «Локомотиву» 500 тысяч евро.
«Это трагедия! Я не спрашивал у Димки, напрямую не хотел. Но когда был матч против “Спартака”, я его открывал. Подошел к Диме, обнял, и он так на меня грустно смотрел…
Это очень плохо, что не нашли общего языка. Не знаю, как у него сложится в ЦСКА, но он хороший футболист. Бывают градообразующие предприятия, а Димка был командообразующим игроком. Мало того, что вообще не останется стариков… На поле нужны пастухи, хотя бы 2−3, а он был один. То, что “Локомотив” держался на плаву, во многом его заслуга», — сказал Баринов «СЭ».
3 декабря «СЭ» сообщал, что хавбек ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года.
В сезоне-2025/26 на счету Баринова 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами.