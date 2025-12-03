Актер Баринов назвал трагедией возможный переход Дмитрия Баринова в ЦСКА: «То, что “Локомотив” держался на плаву — его заслуга»

«Это трагедия! Я не спрашивал у Димки, напрямую не хотел. Но когда был матч против “Спартака”, я его открывал. Подошел к Диме, обнял, и он так на меня грустно смотрел…



Это очень плохо, что не нашли общего языка. Не знаю, как у него сложится в ЦСКА, но он хороший футболист. Бывают градообразующие предприятия, а Димка был командообразующим игроком. Мало того, что вообще не останется стариков… На поле нужны пастухи, хотя бы 2−3, а он был один. То, что “Локомотив” держался на плаву, во многом его заслуга», — сказал Баринов «СЭ».