Баринов — в шаге от ЦСКА. Переговоры с «Локомотивом» по контракту окончательно сорваны

Как стало известно «СЭ», полузащитник Дмитрий Баринов ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении контракта. Он завершится будущим летом, так что вскоре капитан железнодорожников сможет легально вести переговоры с кем угодно. Как сообщают инсайдеры, 29-летний игрок уже выбрал ЦСКА для продолжения карьеры. Армейский клуб попытается забрать его уже в ближайшее трансферное окно.
Не договорились
Ситуация с контрактом Дмитрия — одна из главных тем в российском футболе в этом сезоне. Неоднократно сообщалось, что переговоры приостановлены и вряд ли вообще запустятся снова. При этом в «Локо» сохраняли спокойствие. Председатель совета директоров Юрий Нагорных в конце ноября говорил журналистам: «Все идет, работаем. Когда [соглашение] будет переподписано, будет объявлено».
Главный тренер команды Михаил Галактионов на пресс-конференции призывал ждать официальной информации: «Во-первых, эти вбросы происходят уже не в первый раз. Это не совсем приятно. Давайте уважать игроков, тренерский штаб, окружение игрока. Дима — наш капитан. Основополагающий игрок. Надеюсь, клубу и стороне футболиста удастся договориться. Давайте действовать поэтапно и ждать информации из официальных источников».
Теперь, похоже, переговоры окончательно зашли в тупик. По данным «СЭ», Баринов покинет клуб, в котором выступал с юношеских лет. Теперь красно-зеленые или зимой продадут капитана, или он бесплатно уйдет из «Локомотива» через полгода.
Дальше — ЦСКА?
По информации инсайдеров, Баринов продолжит карьеру в ЦСКА. Андрей Панков пишет, что переход произойдет летом на правах свободного агента.
«Ключевые причины решения Баринова не в финансах, а в разнице подходов руководства клубов. В “Локомотиве” до последнего тянули с предложением своему капитану. Когда переговоры начались, Баринов уже решил, что точка невозврата пройдена. Новое руководство “Локомотива” в лице Бориса Ротенберга не смогло изменить ситуацию», — указал инсайдер «Чемпионата» в своем Telegram-канале.
По его словам, ЦСКА был с лета заинтересован в хавбеке, особенно его хотел видеть в составе главный тренер Фабио Челестини.
А журналист Иван Карпов дополнил: армейцы уже готовят предложение «Локомотиву» за Баринова на сумму 0,5 миллиона евро плюс бонусы, красно-синие рассчитывают, что россиянин окажется у них уже этой зимой.
«Экс-гендиректор Владимир Леонченко затянул переговоры, изначально предложив капитану упасть по зарплате в 1,5 раза. В том числе поэтому в ноябре он был уволен, а его место занял Борис Ротенберг. Однако, несмотря на все усилия нового руководства, Баринов решил не продлевать истекающий летом контракт и перейдет в ЦСКА. Вопрос только в том, случится это через полгода бесплатно или за деньги сейчас», — подчеркнул Карпов в своем Telegram-канале.
«РБ Спорт» добавил еще несколько деталей: Баринов подпишет контракт с ЦСКА сроком на три года. Договор будет оформлен в январе — за полгода до истечения соглашения с «Локо», что соответствует регламенту по статусу и трансферам РФС. В тот момент, когда контракт будет подписан, ЦСКА, скорее всего, обратится в «Локомотив» с предложением о продаже игрока уже в зимнее трансферное окно.
Слова о Лоськове и Европе
На фоне слухов об уходе в ЦСКА многие в соцсетях вспоминают различные интервью Баринова, в которых он обещал играть в России только за «Локомотив».
В 2023-м Дмитрий в интервью «Чемпионату» заявил, что может повторить путь своего легендарного тезки: «Если в ближайшие пару лет не уеду, то тогда стану Дмитрием Лоськовым нового времени и останусь в “Локомотиве” до конца карьеры, закончу здесь».
А в 2024-м полузащитник в разговоре со Sport24 признался, что не планирует играть за любой другой российский клуб, кроме «Локо»: «Зимой 2023 года меня хотело “Динамо”? Слышал об этом, были разговоры. Но сейчас я тебе могу честно сказать — не перейду ни в один российский клуб. Если и уеду куда-то из “Локомотива”, то только в Европу. Пусть кому-то эти слова покажутся громкими, но это правда».
Баринов — воспитанник подмосковного футбола, перешел в академию «Локомотива» в 2012-м. Дмитрий выступает за основную команду железнодорожников с 2015-го, выиграл чемпионат (2017/18), три Кубка России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и Суперкубок (2019). В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач.