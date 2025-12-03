Баринов — в шаге от ЦСКА. Переговоры с «Локомотивом» по контракту окончательно сорваны

А в 2024-м полузащитник в разговоре со Sport24 признался, что не планирует играть за любой другой российский клуб, кроме «Локо»: «Зимой 2023 года меня хотело “Динамо”? Слышал об этом, были разговоры. Но сейчас я тебе могу честно сказать — не перейду ни в один российский клуб. Если и уеду куда-то из “Локомотива”, то только в Европу. Пусть кому-то эти слова покажутся громкими, но это правда».