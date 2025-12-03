Футболист «Зенита» Шилов перенес операцию на колене

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нападающий петербургского «Зенита» Вадим Шилов, который ранее получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке, успешно перенес операцию на колене, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
О травме футболиста «Зенит» сообщил 21 ноября.
«Процедура прошла успешно, игрок продолжит восстановление под наблюдением медицинского штаба “Зенита”. Ориентировочный срок возвращения футболиста на поле около 6 месяцев», — говорится в сообщении клуба.
Шилову 17 лет. 12 августа футболист дебютировал за основную команду «Зенита», выйдя на замену на 66-й минуте матча группового этапа пути РПЛ Кубка России против казанского «Рубина» (3:0). На 84-й минуте он забил свой первый мяч. Всего на его счету восемь игр, в которых он дважды отличился.