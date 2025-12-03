Футболист «Зенита» Шилов перенес операцию на колене

Шилову 17 лет. 12 августа футболист дебютировал за основную команду «Зенита», выйдя на замену на 66-й минуте матча группового этапа пути РПЛ Кубка России против казанского «Рубина» (3:0). На 84-й минуте он забил свой первый мяч. Всего на его счету восемь игр, в которых он дважды отличился.