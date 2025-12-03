Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.20
П2
1.73
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.78
П2
7.70
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.56
П2
3.47
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
5.06
X
3.78
П2
1.74
Футбол. Англия
22:30
Вулверхэмптон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.33
П2
2.34
Футбол. Англия
23:15
Лидс
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.87
П2
1.90
Футбол. Англия
23:15
Ливерпуль
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.46
П2
8.50

Футболист «Зенита» Шилов перенес операцию на колене

Повредивший на тренировке крестообразную связку Шилов перенес операцию.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нападающий петербургского «Зенита» Вадим Шилов, который ранее получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке, успешно перенес операцию на колене, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

О травме футболиста «Зенит» сообщил 21 ноября.

«Процедура прошла успешно, игрок продолжит восстановление под наблюдением медицинского штаба “Зенита”. Ориентировочный срок возвращения футболиста на поле около 6 месяцев», — говорится в сообщении клуба.

Шилову 17 лет. 12 августа футболист дебютировал за основную команду «Зенита», выйдя на замену на 66-й минуте матча группового этапа пути РПЛ Кубка России против казанского «Рубина» (3:0). На 84-й минуте он забил свой первый мяч. Всего на его счету восемь игр, в которых он дважды отличился.