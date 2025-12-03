Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.20
П2
1.73
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.78
П2
7.70
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.56
П2
3.47
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
5.06
X
3.78
П2
1.74
Футбол. Англия
22:30
Вулверхэмптон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.33
П2
2.34
Футбол. Англия
23:15
Лидс
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.87
П2
1.90
Футбол. Англия
23:15
Ливерпуль
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.46
П2
8.50

В Ассоциации футбола Малави подтвердили смерть экс-форварда «Ростова» и «Локомотива» Каньенды

Президент Ассоциации футбола Малави (FAM) Флитвуд Хайя подтвердил смерть бывшего нападающего «Ростова», «Локомотива» и национальной сборной Исо Каньенды.

Источник: Getty Images

Новость о кончине 43-летнего футболиста появилась на сайте ассоциации во вторник около 16:00 по московскому времени. При этом в тот же день в сети начала распространяться информация с опровержением от телеканала Luntha Television. При этом канал принес извинения за недостоверную информацию, из чего можно сделать вывод, что сам Luntha Television сообщил о смерти футболиста раньше Ассоциации футбола Малави. Кроме того, публикация канала с самим опровержением была сделана как минимум на 5 часов раньше новости на официальном сайте FAM.

Отметим так же, что примерно за сутки до публикации новости о смерти Каньенды на сайте FAM, футболист на своей странице в фейсбуке (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сообщил, что у него обнаружен рак печени и он находится в Великобритании.

«Легенда нашей сборной Исо Каньенда скончался вчера в Манчестере после продолжительной борьбы с раком. В ближайшую неделю наша делегация вылетит в Великобританию, чтобы помогать его семье и заниматься похоронами. Будет решаться вопрос: хоронить ли его в Великобритании или доставлять тело в Малави и проводить церемонию похорон у нас на родине», — сказал Хайя в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.