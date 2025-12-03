В Ассоциации футбола Малави подтвердили смерть экс-форварда «Ростова» и «Локомотива» Каньенды

Новость о кончине 43-летнего футболиста появилась на сайте ассоциации во вторник около 16:00 по московскому времени. При этом в тот же день в сети начала распространяться информация с опровержением от телеканала Luntha Television. При этом канал принес извинения за недостоверную информацию, из чего можно сделать вывод, что сам Luntha Television сообщил о смерти футболиста раньше Ассоциации футбола Малави. Кроме того, публикация канала с самим опровержением была сделана как минимум на 5 часов раньше новости на официальном сайте FAM.