В Ассоциации футбола Малави подтвердили смерть экс-форварда «Ростова» и «Локомотива» Каньенды

Новость о кончине 43-летнего футболиста появилась на сайте ассоциации во вторник около 16:00 по московскому времени. При этом в тот же день в сети начала распространяться информация с опровержением от телеканала Luntha Television. При этом канал принес извинения за недостоверную информацию, из чего можно сделать вывод, что сам Luntha Television сообщил о смерти футболиста раньше Ассоциации футбола Малави. Кроме того, публикация канала с самим опровержением была сделана как минимум на 5 часов раньше новости на официальном сайте FAM.
Отметим так же, что примерно за сутки до публикации новости о смерти Каньенды на сайте FAM, футболист на своей странице в фейсбуке (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сообщил, что у него обнаружен рак печени и он находится в Великобритании.
«Легенда нашей сборной Исо Каньенда скончался вчера в Манчестере после продолжительной борьбы с раком. В ближайшую неделю наша делегация вылетит в Великобританию, чтобы помогать его семье и заниматься похоронами. Будет решаться вопрос: хоронить ли его в Великобритании или доставлять тело в Малави и проводить церемонию похорон у нас на родине», — сказал Хайя в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.