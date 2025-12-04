Вингер «Спартака» Маркиньос получил премию «Золотой кабан»

С места событий передает корреспондент Sport24 Андрей Бабич. Сразу после получения награды одноклубники устроили Маркиньосу поздравительный коридор.
В текущем сезоне 26-летний Маркиньос провел за «Спартак» 19 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
Ближайший матч красно-белые проведут дома против московского «Динамо» в субботу, 6 декабря.
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
29.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Вадим Романов
Голы
Балтика
Николай Титков
(Иван Беликов)
60′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
69
Ираклий Манелов
30′
23
Мингиян Бевеев
66′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
38′
90
Чиносо Оффор
67′
22
Николай Титков
66′
8
Андрей Мендель
87′
26
Иван Беликов
90′
4
Натан Гассама
10
Илья Петров
66′
19
Сергей Пряхин
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
76′
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
7
Пабло Солари
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
48′
68
Руслан Литвинов
75′
91
Антон Заболотный
Статистика
Балтика
Спартак
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
9
19
Удары в створ
2
5
Угловые
3
13
Фолы
12
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти