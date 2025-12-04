«Спартак» сделал шуточное промо к дерби, высмеяв отсутствие трофеев у «Динамо»

Красно-белые сделали шуточное видео, в котором высмеяли некоторые особенности бело-голубых.
Они изобразили двух фанатов команд как испытуемых, которых привели в лабораторию на исследование «с целью определения разницы культурно-эмоциональных показателей».
Болельщик «Спартака» смог определить все российские трофеи, в то время как фанат «Динамо» — ни одного.
«Зрительный аппарат “объекта Б” не распознает изображение трофеев. Организм как будто не воспринимает незнакомые ему формы», — заключил «исследователь» на видео.
Также спартачи напомнили, что ряд футболистов динамовцев становились чемпионами в составе их команды.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу 6 декабря.