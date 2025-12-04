Ричмонд
Мусаев назвал самый важный матч в качестве тренера «Краснодара»: «Хочется повторить»

Мурад Мусаев назвал чемпионский матч с «Динамо» самым важным на посту главного тренера «Краснодара».

Источник: Sport24

В матче 30‑го тура РПЛ cезона-2024/25 «Краснодар» дома разгромил «Динамо» (3:0) и впервые стал чемпионом России.

«Конечно, самый важный матч — игра с “Динамо”, чемпионская. Потому что на этом матче очень много закольцевалось и решалась судьба чемпионства. Чемпионство было в наших руках, от нашей победы зависело, нам неважно уже, кто как играл.

Конечно, это было такое особое чувство, которое хочется повторить. Те эмоции, которые были в раздевалке, как ребята переживали, видно было, как старались максимально хорошо подготовиться, была видна фантастическая уверенность. И передавалось еще от всего города. Каждый, кого я не встречал где-то в городе, все ждали этого матча, все верили в нас, поддерживали. Эти дни были незабываемы. Было приятное волнение.

Ну и потом, конечно, когда мы вышли, прозвучал свисток о начале матча… То, что происходило… Особенно, что происходило после, когда наши семьи, весь город гулял, мы подарили такую радость. Поэтому, конечно, самый важный матч — это с «Динамо», — сказал Мусаев на официальном YouTube-канале клуба.