Мусаев назвал самый важный матч в качестве тренера «Краснодара»: «Хочется повторить»

Конечно, это было такое особое чувство, которое хочется повторить. Те эмоции, которые были в раздевалке, как ребята переживали, видно было, как старались максимально хорошо подготовиться, была видна фантастическая уверенность. И передавалось еще от всего города. Каждый, кого я не встречал где-то в городе, все ждали этого матча, все верили в нас, поддерживали. Эти дни были незабываемы. Было приятное волнение.