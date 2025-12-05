Ричмонд
Батраков — о российских стадионах: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопросы на премьере документального фильма о себе.

Источник: РИА "Новости"

— Какому вратарю хотелось бы забить?

— Акинфееву не забивал еще, хотел бы забить.

— С каким тренером хотелось бы поработать?

— С Гвардиолой, Луисом Энрике.

— Какой матч запал вам в душу?

— «Локомотив» — «Спартак», 4:2.

— Если бы у вас было 24 часа, когда исполняются любые желания, что бы загадали?

— С утра — дома побыть, а вечером — в Лиге чемпионов поиграть.

— Какой стадион или город — самый атмосферный?

— Везде хорошо встречают, кроме Питера, наверное, ха-ха. Везде гостеприимно и приятно играть.

— Ощущаете разницу между трибунами на матчах Кубка России и РПЛ?

— Не знаю, как можно футболистам говорить про Fan ID. Ощущается разница между матчем со «Спартаком» в Кубке и «Оренбургом» в два часа дня. Даже когда мы проигрываем, меня подстегивают заряды, кричалки. Люди приходят, в такой холод поддерживают. Безумно приятно, хочется радовать болельщиков, — сказал Батраков.

В сезоне-2025/26 20-летний Батраков провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2025, 20:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45133 зрителя
Главные тренеры
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Голы
Зенит
Педро
(Максим Глушенков)
9′
Андрей Мостовой
(Александр Ерохин)
90+1′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
45+2′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
75′
25
Страхиня Эракович
11
Луис Энрике
84′
7
Александр Соболев
10
Максим Глушенков
90′
21
Александр Ерохин
20
Педро
84′
32
Лусиано Гонду
6
Ваня Дркушич
75′
17
Андрей Мостовой
90+4′
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
45+2′
5
Жерзино Ньямси
3
Лукас Фассон
24
Максим Ненахов
83′
2
Кристиан Рамирес
25
Данил Пруцев
83′
99
Руслан Мялковский
93
Артем Карпукас
54′
7
Зелимхан Бакаев
Статистика
Зенит
Локомотив
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
6
2
Угловые
6
2
Фолы
10
20
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше