Батраков — о российских стадионах: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»

— Какому вратарю хотелось бы забить?
— Акинфееву не забивал еще, хотел бы забить.
— С каким тренером хотелось бы поработать?
— С Гвардиолой, Луисом Энрике.
— Какой матч запал вам в душу?
— «Локомотив» — «Спартак», 4:2.
— Если бы у вас было 24 часа, когда исполняются любые желания, что бы загадали?
— С утра — дома побыть, а вечером — в Лиге чемпионов поиграть.
— Какой стадион или город — самый атмосферный?
— Везде хорошо встречают, кроме Питера, наверное, ха-ха. Везде гостеприимно и приятно играть.
— Ощущаете разницу между трибунами на матчах Кубка России и РПЛ?
— Не знаю, как можно футболистам говорить про Fan ID. Ощущается разница между матчем со «Спартаком» в Кубке и «Оренбургом» в два часа дня. Даже когда мы проигрываем, меня подстегивают заряды, кричалки. Люди приходят, в такой холод поддерживают. Безумно приятно, хочется радовать болельщиков, — сказал Батраков.
В сезоне-2025/26 20-летний Батраков провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Педро
(Максим Глушенков)
9′
Андрей Мостовой
(Александр Ерохин)
90+1′
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
45+2′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
75′
25
Страхиня Эракович
11
Луис Энрике
84′
7
Александр Соболев
10
Максим Глушенков
90′
21
Александр Ерохин
20
Педро
84′
32
Лусиано Гонду
6
Ваня Дркушич
75′
17
Андрей Мостовой
90+4′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
45+2′
5
Жерзино Ньямси
3
Лукас Фассон
24
Максим Ненахов
83′
2
Кристиан Рамирес
25
Данил Пруцев
83′
99
Руслан Мялковский
93
Артем Карпукас
54′
7
Зелимхан Бакаев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти