Перевернуть таблицу: кто уйдет на зимнюю паузу лидером РПЛ

Даже эмоциональный фон схожий — оба клуба недавно покинули знаковые фигуры, великие в прошлом футболисты, не справившиеся со своей задачей. Да и прошлый тур явно пошатнул позиции и Романова, и Гусева. Поражение в Калининграде при 60 минутах игры в большинстве сопровождалось обилием тактических экспериментов. Литвинов в центре полузащиты, Жедсон в роли «ложной девятки»: Романов будто пытался показать, что у него есть собственные идеи по развитию команды. Получилось неудачно, хотя, конечно, надо делать скидку на мощь «Балтики» при родных трибунах. Гусев же за неделю успел жестко пройтись по Луису Мартинесу, тренеру по физподготовке, покинувшему клуб вместе с Карпиным, а затем извиниться. Причем в том числе перед Карпиным, и перед Личкой, о котором тоже ранее резковато высказывался.