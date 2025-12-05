Перевернуть таблицу: кто уйдет на зимнюю паузу лидером РПЛ

Даже удивительно, в каком схожем состоянии «Спартак» и «Динамо» подошли к дерби. У Вадима Романова и Ролана Гусева истекает испытательный срок, остался заключительный матч перед зимней паузой, так что для обоих и.о. именно сейчас последний шанс доказать руководству, что они заслуживают подготовить команды ко второй части сезона. Не менее драматичная борьба ожидается в матче «Краснодар» — ЦСКА, где идет борьба за промежуточное лидерство.
«Спартак» — «Динамо»: последний шанс
Даже эмоциональный фон схожий — оба клуба недавно покинули знаковые фигуры, великие в прошлом футболисты, не справившиеся со своей задачей. Да и прошлый тур явно пошатнул позиции и Романова, и Гусева. Поражение в Калининграде при 60 минутах игры в большинстве сопровождалось обилием тактических экспериментов. Литвинов в центре полузащиты, Жедсон в роли «ложной девятки»: Романов будто пытался показать, что у него есть собственные идеи по развитию команды. Получилось неудачно, хотя, конечно, надо делать скидку на мощь «Балтики» при родных трибунах. Гусев же за неделю успел жестко пройтись по Луису Мартинесу, тренеру по физподготовке, покинувшему клуб вместе с Карпиным, а затем извиниться. Причем в том числе перед Карпиным, и перед Личкой, о котором тоже ранее резковато высказывался.
Так что сейчас с Романова и Гусева особый спрос. К ним приковано внимание болельщиков, и очная встреча станет либо возможностью вытянуть счастливый билет для дальнейшей работы, либо похоронить все надежды задержаться на своем посту. Вот и посмотрим, за кого футболисты окажутся готовыми сражаться более яростно. Это даст ответы на многие вопросы.
«Краснодар» — ЦСКА: битва за первое место
Две лучшие команды страны (как минимум в плане стабильности) встречаются друг с другом в последнем туре года, чтобы выяснить, кто уйдет на перерыв в роли лидера. Конечно, с одной стороны, вопрос скорее символический — все будет решаться на весеннем отрезке, и ключевой станет подготовка именно к нему. С другой — не так часто представляется шанс набрать три очка, параллельно поставив подножку прямому конкуренту.
А ведь в спину еще дышит «Зенит» (у него с ЦСКА одинаковое число очков), который в случае ничьей в этом матче и своей победы над «Акроном» может заскочить на первую строчку. Этот розыгрыш чемпионата России — пожалуй, самый конкурентный по числу команд, всерьез нацелившихся на золото. И потому каждое добытое очко тут — на вес золота. Особенно во встрече с претендентом на титул.
Интересно, что «Краснодар» и ЦСКА в ближайшее воскресенье окажутся если не в комфортных, то в привычных условиях. «Быки» наверняка будут владеть территориальным преимуществом и строить много позиционных атак, а ЦСКА, соответственно, получит возможность разжимать фирменные пружины контратак. Армейцы в последнее время испытывали проблемы в матчах, когда надо было взламывать массированную оборону, сейчас же точно будет, куда разбежаться.
На самом деле удивительно, как ЦСКА умудряется быть настолько эффективным в атаке, не имея в составе забивного нападающего. Мусаев, Алеррандро и Шуманский на троих забили всего три мяча в РПЛ, Матеус Алвес — точно не профильный центрфорвард. Потому остается только эффективно использовать не самые многочисленные шансы — ЦСКА четвертый в лиге по числу голов и пятый по xG, так что задача на зимнюю паузу у армейских боссов вырисовывается очевидная. А пока цель — забить самим и сдержать самого эффективного нападающего лиги, Джона Кордобу.
«Сочи» — «Локомотив»: как повлияет новость об уходе Баринова
Говоря о трансферах ЦСКА, невозможно обойти стороной тему Дмитрия Баринова. Похоже, точка в отношениях полузащитника с «Локо» поставлена жирная и окончательная. Сейчас же ключевой вопрос в том, когда он присоединится к новой команде — зимой или уже летом, когда истечет контракт. Можно много спорить об этичности поступка капитана, но на этот счет лучше всего высказался Юрий Семин: как люди меняют место работы, так и футболисты — клубы, ничего страшного в этом нет.
Конечно, вряд ли эта история положительно влияет на командный настрой внутри «Локо», который все еще находится в чемпионской гонке. Но, думается, внутри коллектива знают больше, чем мы с вами. И потому все понимают. Контракты контрактами, а главное — работа, которую футболист проделывает на поле. А в этом плане к Баринову не может быть никаких претензий, он все еще вожак «Локомотива», один из лучших, если не лучший игрок команды.
В ближайшем туре кто-то из конкурентов точно потеряет очки, так что железнодорожникам важнее всего не уйти в эмоциональный тильт, сделав то, что нужно. А именно — спокойно обыграть аутсайдера в гостях. «Сочи» вряд ли окажет серьезное сопротивление, так что «Локо» попросту нужно сыграть в собственную силу. А там уже будь что будет.
«Зенит» — «Акрон»: продолжение драмы с Дзюбой
Встреча «Зенита» с «Акроном» интригует в первую очередь в контексте возвращения Артема Дзюбы в Санкт-Петербург. А там уже вырисовывается своя история — тольяттинцы в прошлом сезоне одержали победу на «Газпром Арене», Дзюба забил победный гол. В первом круге этой кампании «Акрон» выцарапал ничью, причем Артем на 90+5-й минуте не смог реализовать пенальти. Ждем продолжения драмы?
Но если абстрагироваться от личностных перипетий, то встреча обещает быть интригующей с чисто спортивной точки зрения. В первую очередь потому, что «Зенит» в последний месяц не впечатляет. После статусных побед над «Динамо» и «Локомотивом» сине-бело-голубые регулярно набирают очки, но вместе с тем не показывают уровень, который позволяет нынешний состав. Ничья с «Крыльями» и натужные победы над «Пари НН» и «Рубином» вряд ли добавляют уверенности. Но сейчас главное — результат, и у «Зенита» при всех проблемах есть шанс уйти на зимнюю паузу в роли лидера.
