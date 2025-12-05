Битва двух «исполняющих обязанности» в старейшем дерби. Кто поднимет свои акции — Романов или Гусев?

В матчах «Спартака» и «Динамо» и так-то переплетений всегда хватает, а тут еще так совпало, что в обоих клубах остро стоит тренерский вопрос. Впервые в старейшем дерби сойдутся «исполняющие обязанности». Вадим Романов и Ролан Гусев. Оба ранее не работали в РПЛ в статусе полноценных главных тренеров, оба полны амбиций и решимости за отведенное время показать товар лицом. Зарекомендовать себя так, чтобы эти четыре матча на финише года не стали пиком карьеры. А может, даже избавиться от приставки «и. о.» уже сейчас, начав весеннюю часть у руля своего московского клуба. Это стало бы подарком судьбы.