Битва двух «исполняющих обязанности» в старейшем дерби. Кто поднимет свои акции — Романов или Гусев?

В матчах «Спартака» и «Динамо» и так-то переплетений всегда хватает, а тут еще так совпало, что в обоих клубах остро стоит тренерский вопрос. Впервые в старейшем дерби сойдутся «исполняющие обязанности». Вадим Романов и Ролан Гусев. Оба ранее не работали в РПЛ в статусе полноценных главных тренеров, оба полны амбиций и решимости за отведенное время показать товар лицом. Зарекомендовать себя так, чтобы эти четыре матча на финише года не стали пиком карьеры. А может, даже избавиться от приставки «и. о.» уже сейчас, начав весеннюю часть у руля своего московского клуба. Это стало бы подарком судьбы.
Интересно, что пока оба идут практически параллельными курсами. Яркая победа сразу после прихода: «Спартак» обыграл ЦСКА, что особенно ценно, «Динамо» — крупно махачкалинских одноклубников. Затем проход в следующую стадию кубкового Пути РПЛ (пусть у Романова вышло заметно ярче — победой над «Локо», тогда как Гусев уступил «Зениту» и превзошел питерцев лишь по сумме двух встреч). Далее обидное поражение: у красно-белых — в большинстве в Калининграде, у бело-голубых — в Грозном. Теперь заключительный четвертый акт, в котором можно поставить запоминающийся восклицательный знак или жирную кляксу.
Со стороны кажется, что у динамовского тренера больше шансов удержаться у руля. Все-таки именно Гусева член совета директоров Сергей Степашин обещал оставить руководить в случае четырех побед, а гендиректор Павел Пивоваров отмечал: «Сотрудничество с Роланом Александровичем планируется долгосрочное. Мы видим в нем потенциал и перспективу. Он воспитанник “Динамо”, харизматичный лидер, пользуется авторитетом у игроков и в клубе. Мы его всячески поддерживаем и поощряем, предоставляя ему возможности для развития».
Пусть четырех выигрышей уже точно не случилось, но общий настрой понятен: Гусев среди кандидатов на то, чтобы возглавлять «Динамо» и в весенней части. Маятник может качнуться в любую сторону. Представим эмоциональный фон, если принципиального соперника удастся обыграть убедительно, скажем, 3:0. Тем более что весной, когда Ролан Александрович временно сменил Марцела Личку, он уже побеждал красно-белых. Для динамовцев это особая доблесть. Сюда же добавляются проход «Зенита» и разгром махачкалинцев.
Или, напротив, оплеуха — 0:3. И маятник идет в другую сторону: всего одна победа над аутсайдером дома, а затем три поражения. Плохая рекомендация.
О Романове как о кандидате, кажется, никто в «Спартаке» никогда не говорил. Гендиректор Сергей Некрасов ушел от прямого ответа на вопрос, может ли специалист остаться во главе коллектива на весеннюю часть, ограничившись словами, что тот «прекрасный тренер». Но и здесь я бы оставил место для исполнения мечты воспитанника спартаковской школы.
Сколько уже месяцев ищет Франсис Кахигао преемника Деяну Станковичу? Два? Три? А с места не сдвинулся. Кроме невнятного Луиса Гарсии, мы пока ни о каких находках спортивного директора не слышали. И где гарантия, что в ближайший месяц вопрос решится? На фоне Гарсии Романов кажется куда более интересным и понятным вариантом. А если еще и «Динамо» в дерби на лопатки красиво уложит…
В общем, в Тушине будет крайне интересная битва. Не только прославленных клубов, но и начинающих тренеров, мечтающих избавиться от ярлыка «временщик».
Константин Алексеев