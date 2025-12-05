Павлюченко назвал пятерку лучших молодых футболистов России: «Эталон нашего футбола»

«В мою пятерку сильнейших молодых игроков России я включу Алексея Батракова, который отлично выступает за “Локомотив”. Также хочу отметить игроков ЦСКА: Матвея Кисляка и Кирилла Глебов. Игорь Дмитриев тоже очень хорошо проявляет себя в “Спартаке”.
Замыкает пятерку нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Сегодня эти футболисты делают погоду в нашем чемпионате. Поэтому их и нужно назвать лучшими в РПЛ. Они являются эталоном нашего футбола«, — цитирует Павлюченко “Советский спорт”.
