Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.83
П2
2.18
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.50
П2
2.80
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.09
П2
2.88
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.65
П2
2.80
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2

Павлюченко назвал пятерку лучших молодых футболистов России: «Эталон нашего футбола»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал свою пятерку лучших молодых игроков в стране.

Источник: Getty Images

«В мою пятерку сильнейших молодых игроков России я включу Алексея Батракова, который отлично выступает за “Локомотив”. Также хочу отметить игроков ЦСКА: Матвея Кисляка и Кирилла Глебов. Игорь Дмитриев тоже очень хорошо проявляет себя в “Спартаке”.

Замыкает пятерку нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Сегодня эти футболисты делают погоду в нашем чемпионате. Поэтому их и нужно назвать лучшими в РПЛ. Они являются эталоном нашего футбола«, — цитирует Павлюченко “Советский спорт”.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше