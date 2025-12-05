«Очень неприятно слышать злобные обвинения, брошенные в спину Станковичу». Романцев — о «Спартаке», Карпине и сборной

— Пусть Сафонов не обижается, но такова особенность его футбольной профессии: не выручил — жди по полной. Я всегда удивлялся тому, как мой друг Дасаев рискнул встать в ворота, зная, что будет в ответе за любой пропущенный мяч. Сам бы я на такое не решился. Хотя у Рината не нервы, а стальные канаты. Потому ни один забитый ему гол он на себя не вешал. Уникальная личность! Не случайно ему в 88-м первому вручили трофей как «Лучшему вратарю мира». Ну, а если серьезно, то я бы напомнил Сафонову, как после чемпионата мира в Чили затравили великого Яшина, которого обвинили в неудаче сборной СССР. Как же освистывали его потом трибуны! Но Лев Иванович не дрогнул, не потерялся и добился приглашения в сборную мира, в воротах которой блистал на «Уэмбли». Нет сомнений, что у Сафонова сейчас трудное время — в «ПСЖ» он сидит на скамейке. А надо играть, Матвей! Запомни, без этого футболист чахнет, теряет себя. Помню, когда Бесков сказал, что берет меня в «Спартак», я попросил его только об одном — дать возможность играть, поскольку я не умею сидеть на скамейке. А если такое случится, то отпустить меня из команды. И мы пожали руки. То же самое посоветую и Сафонову, которого считаю крепким голкипером, — надо искать клуб, где будешь играть! Удачи тебе!