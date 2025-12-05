«Очень неприятно слышать злобные обвинения, брошенные в спину Станковичу». Романцев — о «Спартаке», Карпине и сборной

«Симонян говорил: “Ты знаешь, Олег, все-таки я везучий!”
Денис Родин: — Олег Иванович, что оставил в вашей памяти футбольный ноябрь?
— К сожалению, очень печальное событие — уход из жизни великого футболиста и тренера, удивительной души человека Никиты Павловича Симоняна. Обойдусь без банальностей. Скажу лишь, что все мои 50 лет в Москве он всегда был рядом. И когда я только начал работать тренером, Никита Павлович с Константином Бесковым ходил на наши матчи, помогал советами, переживал. Еще недавно на всех спартаковских ветеранских собраниях мы сидели с Симоняном рядом. Говорили о футболе, о жизни. И его рассказы о ней, рассуждения о тренерской профессии, услышанные от него, навсегда останутся со мной. Не все в судьбе этого удивительного человека складывалось гладко. Но, несмотря ни на что, он все равно, как в свое время и на поле, шел только вперед. Помнится, как нас с Симоняном перед кубковым финалом “Спартака” пригласили в Тарасовку встретиться с игроками. Потом там же мы общались с командой перед матчем, в котором Промес должен был забить свой рекордный 100-й гол. Так вот, после горячего напутствия Никиты Павловича “Спартак” выиграл Кубок, а Промес забил даже не один мяч, которого бы хватало до рекорда, а два! И, радуясь этому, Никита Павлович с улыбкой говорил: “Ты знаешь, Олег, все-таки я везучий!”.
Симонян был из тех, кто безмерно любил футбол, «Спартак», тренерское дело. И буквально сгорал в этой любви, помогая любому, кто обращался к нему. Я был одним из них. Потому вправе считать себя его близким родственником. Потеря Никиты Павловича стала общей болью всей страны, цвета которой девятый номер сборной и «Спартака» защищал с гордостью и достоинством. И дарил всем нам радость, заставляя забывать о разных житейских трудностях!
Светлая Вам память от всех россиян, дорогой.
Никита Павлович…
Антон Долгов: — Наверняка минувший ноябрь запомнится спартаковским фанатам обидным поражением в Калининграде, где их команда в большинстве не смогла одолеть хозяев. Хотя до этого «Спартак» уверенно победил в чемпионате ЦСКА, а в Кубке — «Локомотив». Несмотря на это, в СМИ появлялись сообщения, что клуб ищет замену ставшему после Станковича у руля Вадиму Романову. Могло ли это повлиять на настрой и концентрацию игроков, став одной из причин осечки с «Балтикой»?
— Думаю, Антон, ваше предположение не лишено оснований. Ведь к исполняющему обязанности тренеру относятся по-разному. Кто-то, воспринимая его временщиком, считает, что можно сыграть вполноги и это проскочит. А ведь всем в душу не заглянешь. Хотя с «Балтикой» отсутствия настроя у «Спартака» я не почувствовал. Ребята старались, но не более. Одного этого недостаточно, чтобы сломать такого организованного, с железным характером противника. Даже играя в большинстве. Что касается аварийной замены Станковича на Романова, это был самый доступный вариант. Ведь команду принимал тот, кто был рядом с сербом, знает ее изнутри, близок к игрокам. Наверняка перед тем, как принять решение по Романову, клубное руководство узнавало мнения разных людей, в том числе и футболистов. Помнится, уже после моего утверждения в «Спартаке» Николай Петрович Старостин признался мне, что до этого разговаривал по поводу моей кандидатуры с лидерами команды — Дасаевым, Черенковым, Родионовым. И это сыграло свою роль. Что касается непростых побед с Романовым над ЦСКА и в Кубке над «Локомотивом», то они не только порадовали, но и обнадежили — пришел, увидел… На этом фоне и было так болезненно воспринято поражение в Калининграде. Теперь до зимней паузы остается матч с «Динамо», где надеюсь в битве двух исполняющих обязанности увидеть «Спартак», который порадовал в дебютных матчах Романова.
«Думаете, меня не тянуло высказать судьям»
Подводя итоги темы тренерской рокировки в «Спартаке», замечу, что при всех недостатках Станковича мне очень неприятно слышать злобные обвинения, брошенные ему в спину. Да, он был несдержан, чрезмерно горяч, но жил командой и был предан ей. О чем написал в своем сообщении, поблагодарив судьбу, подарившую ему возможность оказаться в таком великом клубе, как «Спартак», пожелал удачи и побед. На моей памяти ни один иностранец так не покидал Россию.
Андрей Дорохов: — Читал мнение, что Станкович так и не смог смириться с российской реальностью: спорным судейством и давлением СМИ, поскольку не встречал нигде ничего подобного. Так где гарантии, что со «спорным судейством и давлением СМИ» справится очередной тренер-иностранец, поиск которого сейчас, как сообщалось, ведется?
— Я уже частично коснулся причин расставания со Станковичем. И не утверждаю, что был абсолютно точен в их определении. На мой взгляд, доля вины в этом лежит и на помощниках, которые сыграли свою роль в отставке Деяна. Вместо того чтобы сдерживать его, они толпой выскакивали с ним к бровке, еще больше разжигая обстановку. Но с них какой спрос, ведь за все отвечает главный. Вот он и ответил. Вы думаете, Андрей, что Романцев железный и меня не тянуло вскочить со скамейки да высказать все, что я думал о судьях? Еще как тянуло полыхнуть! Но рядом были верные помощники и друзья — Ярцев, Тарханов, Павлов, которые не позволяли давать волю эмоциям. Великое спасибо им за это!
Не знаю, останется ли у руля «Спартака» Романов, как и то, кто его сменит, — не мое это дело. Скажу лишь одно: не важно, кто это будет — россиянин или иностранец, но грустная история со Станковичем, о которой кто-то из них непременно узнает, послужит уроком, и они поймут, что многое в работе тренера зависит от помощников. Пример тому — появление в ЦСКА швейцарца Челестини, которому тоже приходится сталкиваться со «спорным судейством». Но он уже показал, что этим его не сломать, умеет держать удар. А это говорит об уровне профессионализма тренера.
«Наш футбол не обеднел сильными тренерами!»
Леон Дорман: — После ухода Станковича «СЭ» провел опрос, кто мог бы заменить серба в «Спартаке». Из россиян были названы только Семин с Черчесовым (3 голоса. — Прим. «СЭ»), а все остальные иностранцы — Риера, Ивич (2), Постекоглу (2) и Николич. Неужто так обеднел наш футбол своими тренерами?
— Да, конечно же, не обеднел, уважаемый Леон! Не обеднел! И мог бы назвать вам не одно имя из тех, кто, на мой взгляд, в состоянии возглавить «Спартак». Но по этическим соображениям делать этого не буду. Правда, один раз отступил от правила, подняв руку за Димку Аленичева с Егором Титовым. И нисколько об этом не жалею. А вот из-за того, что от них отказались, душа болит по сей день.
Вроде бы прошли времена Петра Первого, когда Россия смотрела на Запад. Но мода на тренеров-иностранцев как пошла с конца девяностых, так и жива по сей день. И кто только к нам не приезжал! К примеру, «Зенит» мог позволить себе брать таких тренеров с большими именами, как Виллаш-Боаш, Манчини, Луческу. Но прогадал — не пошло у них в России. А вот с Адвокатом, с которым «Зенит» привез в Питер Кубок УЕФА, он попал в точку. Но, как выяснилось, самым стабильным оказался Сергей Семак, при котором клуб шесть раз подряд (!) становился чемпионом. Что касается «Спартака», то здесь вариант с иностранцем выстрелил лишь однажды, когда случайно оказавшийся у руля итальянец Каррера выиграл золото. Хотя собирал и готовил команду Аленичев. Что поделаешь — такова тренерская судьба… А вообще уверен, что болельщики примут любого тренера, который искренне станет работать на благо «Спартака». И будет соответствовать статусу и заслугам клуба.
Артур Дореев: — После матча с «Балтикой» Валерий Непомнящий повторил практически ваши слова: «Во главе “Спартака” должен стоять человек со спартаковским прошлым, пропитанный красно-белым духом!» Вы по-прежнему такого же мнения? Ведь всех больших побед «Спартак», за исключением Бескова и Карреры, добивался с теми, кто прежде защищали цвета клуба.
— Начну с того, что у нас особый клуб. И в нем не тренер делает «Спартак», а, наоборот, «Спартак» делает тренера. Сужу на примере Бескова, который до прихода в него не добивался больших тренерских побед. И только в 79-м с командой, капитаном которой я был, впервые выиграл звание чемпиона. Не умаляя заслуг этого великого человека, которого считаю своим учителем, именно в «Спартаке» он стал в своем деле глыбой, каким его помнят по сей день. Вот почему мы считаем Константина Ивановича своим, до мозга костей спартаковским! Как и его зятя, замечательного армейского форварда Володю Федотова, также поработавшего в «Спартаке». А объединяла их с Константином Ивановичем не только огромная любовь к футболу, но еще и уважение к спартаковским традициям, заложенным мудрыми братьями Старостиными. Это чувствовалось по всему — по работе, результатам, отношению к ним болельщиков, также считавших их своими. И хотя у Бескова с Федотовым не было спартаковского прошлого, о котором говорил уважаемый Валерий Непомнящий, но красно-белый дух победы был в них заложен. Чем они, не скрывая, гордились.
«Решение Карпина стало неожиданным»
Сергей Тонеев: — Валерий Карпин неожиданно покинул «Динамо», объяснив это трудностями совмещения работы в команде и сборной. Хотя некоторые СМИ намекали на иную причину — сложные отношения с игроками. Это тут же опроверг нападающий Гладышев, заявив: «У Карпина не было разногласий с ребятами, и он много нам дал». Побывав в роли совместителя, скажите, действительно ли она так сложна, что у Валерия Георгиевича не было иного выхода? И не показалось ли вам его решение поспешным? Ведь в «Ростове» проблем с совмещением у него не возникало.
— Прежде всего, спасибо Гладышеву, которому, как и мне, не по душе интернетовские сплетни, — настоящий мужик! Уверен, когда «Динамо» вело переговоры с Карпиным, вопрос совмещения обсуждался и был решен, как говорят в народе, «еще на берегу». Замечу, что тема эта стала возникать после невыразительного старта команды. Ведь от прихода нового тренера ждали только борьбу за чемпионство. И хотя было ясно, что для ее игровой перестройки, знакомства с игроками требуется время, о проблеме совмещения говорилось и писалось все больше и острее. В этом плане в «Ростове», где все было выстроено, налажено и не ставилось максимальных задач, Карпин не чувствовал такого давления, как на новом месте. Плюс в «Динамо» хватало и текущих сложностей: команду захлестнула эпидемия травм, тяжело набирал форму забивной Тюкавин, трудно шла притирка в линиях.
Да, решения об уходе стало неожиданным. Но не исключаю, что оно во многом связано со сборной. Сейчас все чаще стали говорить о ее возможном возвращении в международный календарь. Значит, работа с главной командой страны требует еще больших усилий и внимания. Карпин сделал выбор. А разговорам, что он отступил, не выдержав давления болельщиков и прессы, я не верю — не в его характере!
Успехов тебе, Валера!
«Сафонову нужно играть!»
Артем Корнев: — После ничьей с Перу в потоке критики сборной Карпина больше всех досталось голкиперу Сафонову, чья ошибка позволила сопернику сравнять счет. Справедливо ли такое отношение к вратарю, только начинающему в сборной?
— Пусть Сафонов не обижается, но такова особенность его футбольной профессии: не выручил — жди по полной. Я всегда удивлялся тому, как мой друг Дасаев рискнул встать в ворота, зная, что будет в ответе за любой пропущенный мяч. Сам бы я на такое не решился. Хотя у Рината не нервы, а стальные канаты. Потому ни один забитый ему гол он на себя не вешал. Уникальная личность! Не случайно ему в 88-м первому вручили трофей как «Лучшему вратарю мира». Ну, а если серьезно, то я бы напомнил Сафонову, как после чемпионата мира в Чили затравили великого Яшина, которого обвинили в неудаче сборной СССР. Как же освистывали его потом трибуны! Но Лев Иванович не дрогнул, не потерялся и добился приглашения в сборную мира, в воротах которой блистал на «Уэмбли». Нет сомнений, что у Сафонова сейчас трудное время — в «ПСЖ» он сидит на скамейке. А надо играть, Матвей! Запомни, без этого футболист чахнет, теряет себя. Помню, когда Бесков сказал, что берет меня в «Спартак», я попросил его только об одном — дать возможность играть, поскольку я не умею сидеть на скамейке. А если такое случится, то отпустить меня из команды. И мы пожали руки. То же самое посоветую и Сафонову, которого считаю крепким голкипером, — надо искать клуб, где будешь играть! Удачи тебе!
Евгений Данцев: — Вы согласны с Валерием Газзаевым, который, говоря о контрольных матчах сборной, заметил, что Карпин слишком часто меняет состав и это лишает возможности определить ее костяк?
— С этим трудно не согласиться. Но Карпин уже говорил, что при нынешней ситуации, лишившей нас международного календаря, это дает возможность без спешки просмотреть в деле большое количество интересной молодежи. И дать ей шанс попробовать себя в сборной. А уже там определить, как перспективные ребята будут чувствовать себя рядом с опытными партнерами. К примеру, после матчей с Перу и Чили отметили, что одно из возможных открытий сезона полузащитник Батраков был в них не так заметен, как в «Локомотиве», где он признанный лидер.
Словом, сборная живет, ищет себя и готовится встретить светлое будущее в состоянии полной боевой готовности. Хотя встречи с перуанцами и чилийцами были для нее не самыми удачными. И дело даже не том, что мы в них остались без побед. С Перу не чувствовалось нужного заряда, игрового огня, что привело к досадной ничьей. А с Чили детские ошибки в обороне сначала Дивеева, а потом и Бевеева дали возможность праздновать победу гостям. Но все-таки не вижу повода для трагических восклицаний типа: а что же дальше? Отвечу: дальше надо продолжать строить команду, обкатывать талантливых Кисляка и Глебова, Кругового и Батракова, Умярова и Лукина, Тюкавина и Глушенкова. И этот список можно продолжить. А среди тех, на кого уже можно смело опереться, — Головин, Алексей Миранчук, Осипенко, Сергеев. Но Николай Писарев с Юрием Никифоровым, а теперь и сам Карпин не пропускают ни одного тура, продолжая искать новых кандидатов и держа на прицеле уже знакомых. Что касается определения костяка сборной, то, думаю, его силуэт в голове Карпина уже сложился. Главное, что выбор для этого есть.
«ВАР — новая головная боль»
Виктор Пригорский: — Недавно на выставке развития искусственного интеллекта президенту России Владимиру Путину рассказали о платформе для обеспечения объективного судейства в спорте, включая футбол. Одобрив идею, Владимир Владимирович заметил, что «это сделает спорт прозрачнее, более интересным, честным». Как думаете, смогут ли слова президента наконец-то заставить судейских начальников, не дожидаясь чуда научного прогресса, навести порядок в своем хозяйстве?
— Признаюсь, я не очень верю техническим новациям в футболе. Если уж появление в нем ВАР, который, казалось бы, должен исключить все возможные ошибки арбитров, только добавил головной боли, то что ждать от ИИ? Что касается слов уважаемого Владимира Владимировича, то надеюсь, это наконец заставит привести в порядок уровень судейства, сделав футбол еще интереснее, а работу арбитров — прозрачной.
Игорь Рагозин: — Тренер «Бетиса» Пеллегрини предложил позаимствовать у баскетбола правило, которое запрещает команде возвращать мяч на свою половину, если он уже пересек среднюю линию. Как считаете, это помогло бы сделать футбол еще более динамичным?
— Извините, Игорь, но в вопросах футбольных новаций я принципиально консервативен. Это касается и перемен в правилах, и появления каких-то новых структур, которые должны что-то улучшить, изменить или в чем-то помочь. Возьмем тот же ВАР, который я, как и все, ждал с уверенностью, что он избавит нас от судейских ошибок. И что же мы получили? Правильно — новую головную боль! О чем я уже говорил. Конечно, на фоне проблем, которые принес ВАР, предложение Пеллегрини — детский лепет. Были и покруче. К примеру, отменить положение «вне игры». Или наказывать не одиннадцатиметровым, а восемнадцатиметровым ударом. А как вам предложение позаимствовать у хоккея пятиминутные штрафы? Слава богу, обошлось! И, похоже, народ не собирается успокаиваться. Но я продолжаю оставаться консерватором и любить футбол таким, какой он есть. Вы уж извините меня, сеньор Пеллегрини.
«Это откровенный вызов тренеру»
Григорий Бодров: — Недавно журналисты «СЭ» обсуждали, стоит ли «Реалу» расставаться с форвардом Винисиусом за то, что после замены он не пожал руку тренеру Хаби Алонсо. Из шести участников дискуссии против расправы над несчастным бразильцем выступили только двое. А как бы поступили в этой ситуации вы, Олег Иванович, и как сами реагировали на подобные моменты?
— К счастью, таких моментов со мной не случалось. Но на месте Алонсо я бы с Винисиусом жестко побеседовал. Это ведь откровенный вызов тренеру — мол, знай мой характер и будь осторожней! Словом, не самая приятная история для человека с яркой футбольной биографией. Да еще на глазах переполненных трибун, множества журналистов и телевидения. Хаби — чемпион мира, победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка Англии. А возглавив «Байер», выигрывал Бундеслигу. Если я менял футболиста из-за того, что тот выпадал из игры, то не считал нужным пожимать ему руку. И он это понимал. Если же делал это, когда парень устал или получил травму, то всегда благодарил его. Случай же с Винисиусом стал для Алонсо поводом призадуматься, стоит ли продолжать сотрудничать с игроком, который способен плюнуть тебе в лицо, и что от него можно ждать дальше. Не могу себе представить что-то подобное с Пеле. Но вряд ли у Алонсо есть полномочия решать самостоятельно. Обычно здесь слово за хозяевами клуба. Вот у нас с рукопожатиями все просто. Пожал арбитр перед игрой руку тренеру, пожелал удачи, а потом, не моргнув глазом, ему красную карточку показывает. И никаких проблем!
Борис Хорин: — На послематчевой пресс-конференции с ЦСКА тренер «Локомотива» Михаил Галактионов попросил задавшего вопрос журналиста обращаться к нему по имени-отчеству. Ваше мнение об этой ситуации и случалось ли что-то похожее с вами?
— Не знаю, есть ли в регламенте проведения чемпионата на сей счет какая-то рекомендация. Но то, что тренер «Локомотива» имел право попросить обращаться к нему с полным уважением, обсуждению не подлежит. Думаю, так по-панибратски повел себя, показывая свою крутость, сотрудник какого-то желтого издания. Помнится, меня еще тридцатилетнего тренера на пресс-конференциях даже седовласые журналисты называли по имени-отчеству. Может, потому, что это были люди того времени, когда к профессии тренера относились с уважением.
А Михаилу Михайловичу Галактионову спасибо за то, что он напомнил об этом нынешним шустрым репортерам.
По-прежнему ваш, Олег Романцев!