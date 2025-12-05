Ричмонд
Главные миллионеры среди судей — Чистяков, Левников и Бобровский

В первой части чемпионата России-2025/26 судьи РПЛ, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными, в качестве вознаграждений в общей сложности заработали 57 миллионов 780 тысяч рублей.

Учтены только гонорары за обслуживание 144 матчей. Кроме них рефери выплачивается ежемесячная зарплата в 53 тысячи 500 рублей и премии по итогам сезона.

Больше всех получит Артем Чистяков — 2,996 миллиона. Второе место в списке миллионеров поделили Кирилл Левников и Ян Бобровский — по 2,9425 миллиона.

По итогам прошлого чемпионата всех обошел Левников, за ним места в тройке заняли Чистяков и Алексей Сухой. А в турнире-2023/24 лидировали Павел Кукуян, Сергей Карасев и Левников.

Выплаты ассистентам судей в общей сложности составят 30 миллионов 816 тысяч. Сюда тоже не входит ежемесячная зарплата в 53 тысячи 500 рублей.

По сумме вознаграждений первенство пока у Дмитрия Ермакова — 1,605 миллиона. По 1,498 миллиона у пяти помощников — Алексея Лунева, Андрея Образко, Дмитрия Сафьяна, Рустама Мухтарова и Варанцо Петросяна.

Автор: Александр Бобров