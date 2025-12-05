Главные миллионеры среди судей — Чистяков, Левников и Бобровский

Учтены только гонорары за обслуживание 144 матчей. Кроме них рефери выплачивается ежемесячная зарплата в 53 тысячи 500 рублей и премии по итогам сезона.
Больше всех получит Артем Чистяков — 2,996 миллиона. Второе место в списке миллионеров поделили Кирилл Левников и Ян Бобровский — по 2,9425 миллиона.
По итогам прошлого чемпионата всех обошел Левников, за ним места в тройке заняли Чистяков и Алексей Сухой. А в турнире-2023/24 лидировали Павел Кукуян, Сергей Карасев и Левников.
Выплаты ассистентам судей в общей сложности составят 30 миллионов 816 тысяч. Сюда тоже не входит ежемесячная зарплата в 53 тысячи 500 рублей.
По сумме вознаграждений первенство пока у Дмитрия Ермакова — 1,605 миллиона. По 1,498 миллиона у пяти помощников — Алексея Лунева, Андрея Образко, Дмитрия Сафьяна, Рустама Мухтарова и Варанцо Петросяна.
Автор: Александр Бобров