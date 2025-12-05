Романцев — о выборе красно-белых: «Не тренер делает “Спартак”, а “Спартак” — тренера»

— Почему в «Спартаке» так важен тренер со спартаковским прошлым?
— Начну с того, что у нас особый клуб. И в нем не тренер делает «Спартак», а, наоборот, «Спартак» делает тренера.
Сужу на примере Бескова, который до прихода в него не добивался больших тренерских побед. И только в 79-м с командой, капитаном которой я был, впервые выиграл звание чемпиона. Не умаляя заслуг этого великого человека, которого считаю своим учителем, именно в «Спартаке» он стал в своем деле глыбой, каким его помнят по сей день.
Вот почему мы считаем Константина Ивановича своим, до мозга костей спартаковским! Как и его зятя, замечательного армейского форварда Володю Федотова, также поработавшего в «Спартаке». А объединяла их с Константином Ивановичем не только огромная любовь к футболу, но еще и уважение к спартаковским традициям, заложенным мудрыми братьями Старостиными.
Это чувствовалось по всему — по работе, результатам, отношению к ним болельщиков, также считавших их своими. И хотя у Бескова с Федотовым не было спартаковского прошлого, о котором говорил уважаемый Валерий Непомнящий, но красно-белый дух победы был в них заложен. Чем они, не скрывая, гордились.
В качестве главного тренера «Спартака» Романцев восемь раз выиграл чемпионат России и один раз — чемпионат СССР.
Андрей Талалаев
Вадим Романов
Николай Титков
(Иван Беликов)
60′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
69
Ираклий Манелов
30′
23
Мингиян Бевеев
66′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
38′
90
Чиносо Оффор
67′
22
Николай Титков
66′
8
Андрей Мендель
87′
26
Иван Беликов
90′
4
Натан Гассама
10
Илья Петров
66′
19
Сергей Пряхин
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
76′
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
7
Пабло Солари
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
48′
68
Руслан Литвинов
75′
91
Антон Заболотный
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти