Геркус назвал главную команду 2025 года в российском футболе: «По совокупности факторов поставлю выше “Краснодара”»

В прошлом сезоне армейцы смогли вырвать бронзу, обойдя «Спартак» за три тура до конца. В текущем чемпионате красно-синие после 17 туров занимают второе место в таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 1 очко.
«По совокупности факторов, все-таки ЦСКА. “Краснодар” — одна из интересных также команд. Как никак, чемпионами стали, сейчас по сезону хорошо идут. При этом, “Краснодар” слабо играет в этом чемпионате с одинаковыми по уровню соперниками, топовыми командами РПЛ. Поэтому поставлю ЦСКА выше них», — приводит слова Геркуса «Спорт день за днем».