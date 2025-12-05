Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
0
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.40
П2
3.35
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.98
П2
2.04
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.45
П2
2.60
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.04
П2
3.09
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.60
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
06.12
Ростов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.75

Геркус назвал главную команду 2025 года в российском футболе: «По совокупности факторов поставлю выше “Краснодара”»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назвал ЦСКА лучшей командой уходящего года в российском футболе.

Источник: Sport24

В прошлом сезоне армейцы смогли вырвать бронзу, обойдя «Спартак» за три тура до конца. В текущем чемпионате красно-синие после 17 туров занимают второе место в таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 1 очко.

«По совокупности факторов, все-таки ЦСКА. “Краснодар” — одна из интересных также команд. Как никак, чемпионами стали, сейчас по сезону хорошо идут. При этом, “Краснодар” слабо играет в этом чемпионате с одинаковыми по уровню соперниками, топовыми командами РПЛ. Поэтому поставлю ЦСКА выше них», — приводит слова Геркуса «Спорт день за днем».