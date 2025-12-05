Ричмонд
«Ахмат» победил «Оренбург» в стартовом матче 18-го тура РПЛ

Единственный мяч на 70-й минуте забил Эгаш Касинтура.

Источник: ФК "Ахмат"

Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч на 70-й минуте забил Эгаш Касинтура.

Подопечные Станислава Черчесова набрали 22 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице РФП. «Оренбург» с 12 очками располагается на 14-й позиции.

В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, «Ахмат» примет московский ЦСКА, а «Оренбург» дома сыграет с тольяттинским «Акроном».

Ахмат
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
5.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Ильдар Ахметзянов
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
(Брайан Мансилья)
71′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
55
Дарко Тодорович
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
22
Мехди Заре
68′
11
Силва Лима Исмаэл
4
Турпал-Али Ибишев
20
Максим Самородов
63′
42
Мануэль Келиано
90′
37
Папа Амади Гадио
7
Лечи Садулаев
63′
9
Брайан Мансилья
90
Усман Ндонг
83′
75
Надер Гандри
Оренбург
1
Богдан Овсянников
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
7
Эмирджан Гюрлюк
4
Данила Хотулев
64′
37
Ду Кейрос
18
Фахд Муфи
76′
2
Станислав Поройков
20
Дмитрий Рыбчинский
83′
85
Иван Игнатьев
30
Гедеон Гузина
63′
9
Максим Савельев
86′
44
Анри Чичинадзе
76′
38
Артем Касимов
33
Ираклий Квеквескири
76′
57
Евгений Болотов
Статистика
Ахмат
Оренбург
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
8
15
Удары в створ
3
3
Угловые
0
7
Фолы
12
19
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
